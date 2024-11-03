«Черноморец» — «Шинник»: видеообзор матча первой лиги

3 ноября в Новороссийске «Черноморец» сыграл с «Шинником» в 17-м туре первой лиги. Встреча завершилась победой гостей со счетом 1:0.

Видео лучших моментов игры опубликовано на Youtube-канале лиги.