«Шинник» на выезде обыграл «Черноморец» в первой лиге

«Шинник» в гостях победил «Черноморец» в матче 17-го тура первой лиги — 1:0.

На 10-й минуте гол забил Василий Алейников.

«Шинник» набрал 18 очков и занимает 15-е место в таблице чемпионата. «Черноморец» потерпел второе поражение подряд. Клуб из Новороссийска с 24 очками — на 5-й строчке.