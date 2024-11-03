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Сегодня, 16:12

«Шинник» на выезде обыграл «Черноморец» в первой лиге

Руслан Минаев
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«Шинник» в гостях победил «Черноморец» в матче 17-го тура первой лиги — 1:0.

На 10-й минуте гол забил Василий Алейников.

«Шинник» набрал 18 очков и занимает 15-е место в таблице чемпионата. «Черноморец» потерпел второе поражение подряд. Клуб из Новороссийска с 24 очками — на 5-й строчке.

Россия. Мелбет-Первая Лига. 17-й тур
03 нояб, 14:00. Центральный (Труд) (Новороссийск)
Черноморец Н
0:1
Шинник

ФК Черноморец (Новороссийск)
ФК Шинник
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Торпедо 17 8 9 0 32-13 33
2
 Балтика 16 8 6 2 19-11 30
3
 Арсенал 17 6 10 1 15-10 28
4
 Урал 16 7 5 4 23-17 26
5
 Сочи 16 6 6 4 24-16 24
6
 Черноморец 17 7 3 7 22-24 24
7
 Енисей 17 7 2 8 18-20 23
8
 Чайка 16 5 7 4 20-20 22
9
 Нефтехимик 16 5 7 4 12-13 22
10
 Ротор 17 5 7 5 12-13 22
11
 СКА-Хаб. 16 5 6 5 24-26 21
12
 Родина 16 4 8 4 16-16 20
13
 КАМАЗ 17 5 4 8 14-13 19
14
 Сокол 17 4 7 6 9-18 19
15
 Шинник 17 4 6 7 12-18 18
16
 Алания 17 4 5 8 11-17 17
17
 Уфа 17 4 5 8 17-23 17
18
 Тюмень 16 2 3 11 13-25 9
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Сокол – Арсенал
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2.11 16:00
Уфа – КАМАЗ
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2.11 19:00
Торпедо – Алания
 3 : 0
3.11 14:00
Черноморец – Шинник
 0 : 1
3.11 17:00
Сочи – Нефтехимик
 - : -
3.11 17:00
Чайка – Тюмень
 - : -
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 - : -
4.11 14:00
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Сочи

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Константин Плиев

Алания

 16 1 3
Николай Поярков

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 11 1 4
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 14 1 4
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