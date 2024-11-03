«Шинник» на выезде обыграл «Черноморец» в первой лиге
«Шинник» в гостях победил «Черноморец» в матче 17-го тура первой лиги — 1:0.
На 10-й минуте гол забил Василий Алейников.
«Шинник» набрал 18 очков и занимает 15-е место в таблице чемпионата. «Черноморец» потерпел второе поражение подряд. Клуб из Новороссийска с 24 очками — на 5-й строчке.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Торпедо
|17
|8
|9
|0
|32-13
|33
|
2
|Балтика
|16
|8
|6
|2
|19-11
|30
|
3
|Арсенал
|17
|6
|10
|1
|15-10
|28
|
4
|Урал
|16
|7
|5
|4
|23-17
|26
|
5
|Сочи
|16
|6
|6
|4
|24-16
|24
|
6
|Черноморец
|17
|7
|3
|7
|22-24
|24
|
7
|Енисей
|17
|7
|2
|8
|18-20
|23
|
8
|Чайка
|16
|5
|7
|4
|20-20
|22
|
9
|Нефтехимик
|16
|5
|7
|4
|12-13
|22
|
10
|Ротор
|17
|5
|7
|5
|12-13
|22
|
11
|СКА-Хаб.
|16
|5
|6
|5
|24-26
|21
|
12
|Родина
|16
|4
|8
|4
|16-16
|20
|
13
|КАМАЗ
|17
|5
|4
|8
|14-13
|19
|
14
|Сокол
|17
|4
|7
|6
|9-18
|19
|
15
|Шинник
|17
|4
|6
|7
|12-18
|18
|
16
|Алания
|17
|4
|5
|8
|11-17
|17
|
17
|Уфа
|17
|4
|5
|8
|17-23
|17
|
18
|Тюмень
|16
|2
|3
|11
|13-25
|9
Результаты / календарь
1 тур
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27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|2.11
|14:00
|
Енисей – Ротор
|2 : 0
|2.11
|14:00
|
Сокол – Арсенал
|1 : 0
|2.11
|16:00
|
Уфа – КАМАЗ
|2 : 1
|2.11
|19:00
|
Торпедо – Алания
|3 : 0
|3.11
|14:00
|
Черноморец – Шинник
|0 : 1
|3.11
|17:00
|
Сочи – Нефтехимик
|- : -
|3.11
|17:00
|
Чайка – Тюмень
|- : -
|3.11
|19:00
|
Балтика – СКА-Хаб.
|- : -
|4.11
|14:00
|
Урал – Родина
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Александр Юшин
Родина
|8
|
|
Мартин Крамарич
Сочи
|7
|
|
Владислав Руденко
Чайка
|6
|П
|
|
Равиль Нетфуллин
Торпедо М
|5
|
|
Мартин Крамарич
Сочи
|4
|
|
Владислав Руденко
Чайка
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Константин Плиев
Алания
|16
|1
|3
|
|
Николай Поярков
СКА-Хабаровск
|11
|1
|4
|
|
Давид Шавлохов
Тюмень
|14
|1
|4
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