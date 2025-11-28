«Черноморец» обыграл «Шинник» благодаря дублю Антонова

«Черноморец» победил «Шинник» в домашнем матче 21-го тура Первой лиги — 2:1.

У хозяев дубль оформил Антон Антонов, который отличился на 17-й и 29-й минутах встречи. Олин мяч гостей отыграл Даниил Корнюшин на 41-й минуте.

«Шинник» набрал 26 очков и занимает 11-е место в турнирной таблице ФНЛ. «Черноморец» с 24 баллами располагается строчкой ниже.

21-й тур в Первой лиге — заключительный перед зимней паузой.