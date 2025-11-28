«Черноморец» и «Шинник» сыграют в 21-м туре PARI Первой лиги в пятницу, 28 ноября. Матч пройдет на стадионе «Центральный» в Новороссийске. Стартовый свисток прозвучит в 10.00 по московскому времени.

Россия. PARI Первая лига. 21-й тур.

28 ноября 2025, 19:00. Центральный (Труд) (Новороссийск)

Следить за ключевыми событиями игры «Черноморец» — «Шинник» можно в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире трансляцию игры покажут в официальной группе лиги в социальной сети «ВКонтакте».

После 20 туров ФНЛ команда из Новороссийска набрала 21 очко и занимает 13-е место в турнирной таблице. Ярославцы с 26 очками идут на 11-й строчке.

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