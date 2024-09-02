«Черноморец» — «Родина»: видеообзор матча

«Черноморец» в матче 8-го тура Мелбет-Первой лиги дома сыграл вничью с «Родиной» (2:2).

Видео лучших моментов игры опубликовано на Youtube-канале Мелбет-Первой лиги.

У хозяев отличился Анри Чичинадзе, автогол на счету Мити Крижана. У гостей гол забил Александр Юшин, в свои ворота забил Виталий Стежко.