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2 мая, 17:57

«Родина» победила «Черноморец» и возглавила таблицу Первой лиги

Игнат Заздравин
Корреспондент

«Родина» в гостях одержала победу над «Черноморцем» в матче 32-го тура Первой лиги — 3:1.

По голу у гостей забили Артем Максименко (3-я минута), Иван Тимошенко (15-я) и Йорди Рейна (63-я). У хозяев на 80-й минуте с пенальти отличился Александр Хубулов.

«Родина» (62 очка) обошла «Факел» (61) и возглавила таблицу Первой лиги, но у воронежцев есть игра в запасе. Московская команда гарантировала себе место в топ-3 по итогам сезона.

«Черноморец» с 29 очками потерпел пятое поражение подряд и идет 16-м в турнирной таблице.

Россия. PARI Первая лига. 32-й тур.
02 мая, 16:00. Центральный (Труд) (Новороссийск)
Черноморец
1:3
Родина

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Источник: Таблица Первой лиги
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Первая лига
ФК Родина
ФК Черноморец (Новороссийск)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Нижний Новгород 5 5 0 0 16-5 15
2
 Велес 5 4 0 1 7-6 12
3
 Спартак Кс 5 3 2 0 10-4 11
4
 Урал 5 3 1 1 9-1 10
5
 Ротор 5 3 0 2 10-7 9
6
 Енисей 5 2 2 1 8-7 8
7
 Уфа 5 2 2 1 7-6 8
8
 Сочи 5 2 1 2 10-7 7
9
 Торпедо 5 2 1 2 6-5 7
10
 Арсенал 5 2 1 2 5-9 7
11
 Челябинск 5 2 0 3 7-8 6
12
 Волга 5 2 0 3 6-8 6
13
 Нефтехимик 5 2 0 3 3-8 6
14
 Шинник 5 1 3 1 7-8 6
15
 Ленинградец 5 1 1 3 3-8 4
16
 Текстильщик 5 0 3 2 3-5 3
17
 КАМАЗ 5 0 1 4 4-10 1
18
 СКА-Хабаровск 5 0 0 5 2-11 0
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33 тур
34 тур
15.08 00:00 Енисей – КАМАЗ - : -
15.08 00:00 Ленинградец – Арсенал - : -
15.08 00:00 Нефтехимик – Шинник - : -
15.08 00:00 Ротор – Урал - : -
15.08 00:00 СКА-Хабаровск – Велес - : -
15.08 00:00 Сочи – Волга - : -
15.08 00:00 Спартак Кс – Уфа - : -
15.08 00:00 Текстильщик – Нижний Новгород - : -
15.08 00:00 Челябинск – Торпедо - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Амур Калмыков
Амур Калмыков

Спартак Кс

 8
Вячеслав Грулев
Вячеслав Грулев

Нижний Новгород

 6
Абу-Саид Эльдарушев
Абу-Саид Эльдарушев

Ротор

 4
П
Артем Симонян
Артем Симонян

Ротор

 4
Илья Сафронов
Илья Сафронов

Челябинск

 3
Игорь Горбунов
Игорь Горбунов

Арсенал

 3
И К Ж
Константин Плиев
Константин Плиев

СКА-Хабаровск

 5 1 2
Матвей Першин
Матвей Першин

Ленинградец

 4 1 1
Илья Сафронов
Илья Сафронов

Челябинск

 4 1 1
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