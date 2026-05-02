«Родина» победила «Черноморец» и возглавила таблицу Первой лиги

«Родина» в гостях одержала победу над «Черноморцем» в матче 32-го тура Первой лиги — 3:1.

По голу у гостей забили Артем Максименко (3-я минута), Иван Тимошенко (15-я) и Йорди Рейна (63-я). У хозяев на 80-й минуте с пенальти отличился Александр Хубулов.

«Родина» (62 очка) обошла «Факел» (61) и возглавила таблицу Первой лиги, но у воронежцев есть игра в запасе. Московская команда гарантировала себе место в топ-3 по итогам сезона.

«Черноморец» с 29 очками потерпел пятое поражение подряд и идет 16-м в турнирной таблице.

Россия. PARI Первая лига. 32-й тур.

02 мая, 16:00. Центральный (Труд) (Новороссийск)

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