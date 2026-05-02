«Родина» победила «Черноморец» и возглавила таблицу Первой лиги
«Родина» в гостях одержала победу над «Черноморцем» в матче 32-го тура Первой лиги — 3:1.
По голу у гостей забили Артем Максименко (3-я минута), Иван Тимошенко (15-я) и Йорди Рейна (63-я). У хозяев на 80-й минуте с пенальти отличился Александр Хубулов.
«Родина» (62 очка) обошла «Факел» (61) и возглавила таблицу Первой лиги, но у воронежцев есть игра в запасе. Московская команда гарантировала себе место в топ-3 по итогам сезона.
«Черноморец» с 29 очками потерпел пятое поражение подряд и идет 16-м в турнирной таблице.
Источник: Таблица Первой лиги
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Нижний Новгород
|5
|5
|0
|0
|16-5
|15
|
2
|Велес
|5
|4
|0
|1
|7-6
|12
|
3
|Спартак Кс
|5
|3
|2
|0
|10-4
|11
|
4
|Урал
|5
|3
|1
|1
|9-1
|10
|
5
|Ротор
|5
|3
|0
|2
|10-7
|9
|
6
|Енисей
|5
|2
|2
|1
|8-7
|8
|
7
|Уфа
|5
|2
|2
|1
|7-6
|8
|
8
|Сочи
|5
|2
|1
|2
|10-7
|7
|
9
|Торпедо
|5
|2
|1
|2
|6-5
|7
|
10
|Арсенал
|5
|2
|1
|2
|5-9
|7
|
11
|Челябинск
|5
|2
|0
|3
|7-8
|6
|
12
|Волга
|5
|2
|0
|3
|6-8
|6
|
13
|Нефтехимик
|5
|2
|0
|3
|3-8
|6
|
14
|Шинник
|5
|1
|3
|1
|7-8
|6
|
15
|Ленинградец
|5
|1
|1
|3
|3-8
|4
|
16
|Текстильщик
|5
|0
|3
|2
|3-5
|3
|
17
|КАМАЗ
|5
|0
|1
|4
|4-10
|1
|
18
|СКА-Хабаровск
|5
|0
|0
|5
|2-11
|0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|15.08
|00:00
|Енисей – КАМАЗ
|- : -
|15.08
|00:00
|Ленинградец – Арсенал
|- : -
|15.08
|00:00
|Нефтехимик – Шинник
|- : -
|15.08
|00:00
|Ротор – Урал
|- : -
|15.08
|00:00
|СКА-Хабаровск – Велес
|- : -
|15.08
|00:00
|Сочи – Волга
|- : -
|15.08
|00:00
|Спартак Кс – Уфа
|- : -
|15.08
|00:00
|Текстильщик – Нижний Новгород
|- : -
|15.08
|00:00
|Челябинск – Торпедо
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Амур Калмыков
Спартак Кс
|8
|
|
Вячеслав Грулев
Нижний Новгород
|6
|
|
Абу-Саид Эльдарушев
Ротор
|4
|П
|
|
Артем Симонян
Ротор
|4
|
|
Илья Сафронов
Челябинск
|3
|
|
Игорь Горбунов
Арсенал
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Константин Плиев
СКА-Хабаровск
|5
|1
|2
|
|
Матвей Першин
Ленинградец
|4
|1
|1
|
|
Илья Сафронов
Челябинск
|4
|1
|1
Новости