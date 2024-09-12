«Черноморец» отдал форварда Окладникова в аренду в «Енисей»
Нападающий «Черноморца» Андрей Окладников перешел на правах аренды в «Енисей», сообщает пресс-служба красноярцев.
Соглашение с 25-летним россиянином рассчитано до конца сезона-2024/25.
Окладников перешел в новороссийский клуб из «Енисея» 1 июля 2024 года. За «Черноморец» форвард провел 9 матчей и забил 1 гол. За «Енисей» — 90 игр, 25 голов и 10 результативных передач.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Арсенал
|9
|5
|4
|0
|9-4
|19
|
2
|Урал
|9
|5
|3
|1
|15-7
|18
|
3
|Торпедо
|9
|4
|5
|0
|14-7
|17
|
4
|Балтика
|9
|4
|4
|1
|10-7
|16
|
5
|Сочи
|9
|4
|2
|3
|14-11
|14
|
6
|Родина
|9
|3
|5
|1
|10-7
|14
|
7
|Чайка
|9
|3
|4
|2
|12-8
|13
|
8
|Ротор
|9
|3
|4
|2
|8-6
|13
|
9
|Нефтехимик
|9
|3
|3
|3
|9-10
|12
|
10
|Енисей
|9
|4
|0
|5
|7-9
|12
|
11
|Сокол
|9
|2
|5
|2
|6-7
|11
|
12
|Черноморец
|9
|3
|2
|4
|11-13
|11
|
13
|Алания
|9
|2
|3
|4
|6-7
|9
|
14
|Шинник
|9
|2
|3
|4
|4-7
|9
|
15
|КАМАЗ
|9
|2
|2
|5
|6-7
|8
|
16
|СКА-Хаб.
|9
|2
|2
|5
|5-15
|8
|
17
|Уфа
|9
|1
|3
|5
|8-14
|6
|
18
|Тюмень
|9
|1
|2
|6
|6-14
|5
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|14.09
|17:00
|
Алания – КАМАЗ
|- : -
|14.09
|18:00
|
Черноморец – Енисей
|- : -
|14.09
|19:00
|
Сочи – Ротор
|- : -
|15.09
|12:00
|
Уфа – Родина
|- : -
|15.09
|15:00
|
СКА-Хаб. – Нефтехимик
|- : -
|15.09
|15:00
|
Тюмень – Сокол
|- : -
|15.09
|18:00
|
Чайка – Шинник
|- : -
|16.09
|17:00
|
Арсенал – Урал
|- : -
|16.09
|19:30
|
Торпедо – Балтика
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Александр Юшин
Родина
|5
|
|
Мартин Крамарич
Сочи
|4
|
|
Владимир Писарский
Сочи
|3
|П
|
|
Андрей Егорычев
Урал
|4
|
|
Сауль Гуарирапа
Сочи
|3
|
|
Владислав Руденко
Чайка
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Давид Шавлохов
Тюмень
|8
|1
|2
|
|
Михаил Мальцев
Ротор
|7
|1
|1
|
|
Никита Капленко
Сокол
|5
|1
|0
Новости