«Черноморец» отдал форварда Окладникова в аренду в «Енисей»

Нападающий «Черноморца» Андрей Окладников перешел на правах аренды в «Енисей», сообщает пресс-служба красноярцев.

Соглашение с 25-летним россиянином рассчитано до конца сезона-2024/25.

Окладников перешел в новороссийский клуб из «Енисея» 1 июля 2024 года. За «Черноморец» форвард провел 9 матчей и забил 1 гол. За «Енисей» — 90 игр, 25 голов и 10 результативных передач.