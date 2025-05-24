«Черноморец» опубликовал заявление после отказа в получении лицензии для участия в РПЛ

«Черноморец» прокомментировал решение РФС отказать клубу в получении лицензии для участия в РПЛ в следующем сезоне.

По итогам Мелбет-Первой лиги-2024/25 команда из Новороссийска заняла третье место в турнирной таблице. После отказа «Черноморцу» в лицензии право принять участие в переходных матчах за место в РПЛ получил «Сочи», который финишировал на 5-й позиции. Также в стыках сыграет «Урал» (4-я строчка).

«Председателем наблюдательного совета Сергеем Николаевичем Шишкаревым, менеджментом клуба совместно были предприняты очень большие усилия для решения инфраструктурного вопроса. Специалистами клуба была проведена колоссальная работа по лицензированию, что было отмечено Российским футбольным союзом. К сожалению, в Новороссийске не проводились матчи Чемпионата мира по футболу 2018 года, поэтому в городе-герое пока нет современного стадиона, который соответствует всем нормам регламента. Контакты с коллегами из «Краснодара» и «Сочи» (для получения лицензии рассматриваются альтернативные стадионы только из «своего» региона — Краснодарского края) были длительными, очень разными, но не привели к успеху», — говорится в заявлении клуба.

«Черноморец» поблагодарил РФС и РПЛ за конструктивную позицию и желание помочь найти решение в получении лицензии. Клуб отметил, что учтет все пожелания в своей дальнейшей работе. Также в заявлении подчеркивается, что «Черноморец» оставляет за собой право обжаловать решение в Апелляционном комитете РФС.

В стыковых матчах за место в РПЛ «Урал» сыграет с «Ахматом», а «Сочи» встретится с «Пари НН». Игры пройдут 28 и 31 мая. Хозяевами в первых встречах станут команды первой лиги.