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24 мая 2025, 22:43

«Черноморец» опубликовал заявление после отказа в получении лицензии для участия в РПЛ

Алина Савинова

«Черноморец» прокомментировал решение РФС отказать клубу в получении лицензии для участия в РПЛ в следующем сезоне.

По итогам Мелбет-Первой лиги-2024/25 команда из Новороссийска заняла третье место в турнирной таблице. После отказа «Черноморцу» в лицензии право принять участие в переходных матчах за место в РПЛ получил «Сочи», который финишировал на 5-й позиции. Также в стыках сыграет «Урал» (4-я строчка).

«Председателем наблюдательного совета Сергеем Николаевичем Шишкаревым, менеджментом клуба совместно были предприняты очень большие усилия для решения инфраструктурного вопроса. Специалистами клуба была проведена колоссальная работа по лицензированию, что было отмечено Российским футбольным союзом. К сожалению, в Новороссийске не проводились матчи Чемпионата мира по футболу 2018 года, поэтому в городе-герое пока нет современного стадиона, который соответствует всем нормам регламента. Контакты с коллегами из «Краснодара» и «Сочи» (для получения лицензии рассматриваются альтернативные стадионы только из «своего» региона — Краснодарского края) были длительными, очень разными, но не привели к успеху», — говорится в заявлении клуба.

«Черноморец» поблагодарил РФС и РПЛ за конструктивную позицию и желание помочь найти решение в получении лицензии. Клуб отметил, что учтет все пожелания в своей дальнейшей работе. Также в заявлении подчеркивается, что «Черноморец» оставляет за собой право обжаловать решение в Апелляционном комитете РФС.

В стыковых матчах за место в РПЛ «Урал» сыграет с «Ахматом», а «Сочи» встретится с «Пари НН». Игры пройдут 28 и 31 мая. Хозяевами в первых встречах станут команды первой лиги.

Источник: https://t.me/fcchernomorets_nvrsk/18915
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Футбол
Первая лига
ФК Черноморец (Новороссийск)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Родина 34 19 11 4 58-28 68
2
 Факел 34 20 8 6 44-22 68
3
 Урал 34 18 7 9 51-31 61
4
 Ротор 34 15 11 8 47-26 56
5
 КАМАЗ 34 12 13 9 46-34 49
6
 Енисей 34 13 10 11 37-35 49
7
 Спартак Кс 34 12 13 9 46-41 49
8
 Шинник 34 11 15 8 34-28 48
9
 Торпедо 34 12 10 12 37-39 46
10
 Челябинск 34 10 14 10 42-40 44
11
 Нефтехимик 34 10 13 11 40-41 43
12
 СКА-Хаб. 34 10 12 12 37-45 42
13
 Арсенал 34 8 15 11 42-44 39
14
 Волга 34 9 10 15 35-48 37
15
 Уфа 34 9 10 15 32-40 37
16
 Черноморец 34 9 8 17 37-49 35
17
 Сокол 34 5 11 18 16-44 26
18
 Чайка 34 5 7 22 30-76 22
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34 тур
16.05 10:00 СКА-Хаб. – Нефтехимик 2 : 0
16.05 13:00 Ротор – Чайка 5 : 0
16.05 13:00 Челябинск – Шинник 2 : 2
16.05 13:00 Волга – Факел 0 : 3
16.05 13:00 КАМАЗ – Сокол 0 : 1
16.05 13:00 Черноморец – Урал 2 : 1
16.05 13:00 Арсенал – Родина 1 : 4
16.05 13:00 Спартак Кс – Уфа 0 : 1
16.05 19:30 Торпедо – Енисей 1 : 0
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ЖК
Г
Артем Максименко
Артем Максименко

Родина

 17
Амур Калмыков
Амур Калмыков

Спартак Кс

 16
Белайди Пуси
Белайди Пуси

Факел

 16
П
Илья Жигулев
Илья Жигулев

Черноморец

 8
Максим Игнатьев
Максим Игнатьев

Спартак Кс

 8
Йорди Рейна
Йорди Рейна

Родина

 6
И К Ж
Хетаг Кочиев
Хетаг Кочиев

Челябинск

 29 2 5
Константин Плиев
Константин Плиев

СКА-Хабаровск

 16 1 1
Николай Тарасов
Николай Тарасов

Спартак Кс

 30 1 11
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