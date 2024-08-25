«Черноморец» объявил об уходе Гаранина с поста главного тренера
«Черноморец» объявил об уходе Вадима Гаранина с поста главного тренера. Также команду покинул тренерский штаб специалиста.
О том, кто станет новым главным тренером «Черноморца», клуб сообщит в ближайшее время.
«Мы благодарим Вадима Вячеславовича и его коллег за проделанную работу, профессиональное отношение к делу и желаем удачи в дальнейшей карьере», — говорится в сообщении клуба.
Гаранину 35 лет. Команду он возглавил в ноябре 2023 года. «Черноморец» (7) идет 13-м в турнирной таблице.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Арсенал
|7
|4
|3
|0
|6-2
|15
|
2
|Урал
|7
|4
|2
|1
|11-5
|14
|
3
|Торпедо
|7
|3
|4
|0
|11-5
|13
|
4
|Чайка
|7
|3
|3
|1
|12-7
|12
|
5
|Нефтехимик
|7
|3
|2
|2
|9-9
|11
|
6
|Ротор
|6
|3
|1
|2
|5-3
|10
|
7
|Сочи
|7
|3
|1
|3
|10-10
|10
|
8
|Балтика
|7
|2
|4
|1
|6-5
|10
|
9
|Сокол
|7
|2
|4
|1
|6-5
|10
|
10
|Енисей
|7
|3
|0
|4
|5-7
|9
|
11
|Родина
|6
|2
|3
|1
|4-3
|9
|
12
|Алания
|7
|2
|2
|3
|4-3
|8
|
13
|КАМАЗ
|7
|2
|1
|4
|6-6
|7
|
14
|Черноморец
|7
|2
|1
|4
|8-11
|7
|
15
|Уфа
|7
|1
|3
|3
|8-11
|6
|
16
|Тюмень
|7
|1
|2
|4
|5-9
|5
|
17
|Шинник
|7
|1
|2
|4
|2-7
|5
|
18
|СКА-Хаб.
|7
|1
|2
|4
|4-14
|5
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
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12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|23.08
|15:00
|
СКА-Хаб. – Сокол
|2 : 2
|23.08
|17:30
|
Тюмень – Арсенал
|0 : 0
|24.08
|16:00
|
Шинник – Алания
|1 : 0
|24.08
|18:00
|
Нефтехимик – Урал
|1 : 1
|25.08
|12:00
|
Уфа – Сочи
|3 : 4
|25.08
|17:00
|
Торпедо – Черноморец
|1 : 1
|25.08
|19:00
|
Балтика – КАМАЗ
|1 : 0
|25.08
|19:00
|
Чайка – Енисей
|2 : 0
|26.08
|19:30
|
Родина – Ротор
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Руслан Барт
Сочи
|3
|
|
Павел Горелов
КАМАЗ
|3
|
|
Александр Хохлачев
Чайка
|3
|П
|
|
Андрей Егорычев
Урал
|3
|
|
Данила Янов
Чайка
|3
|
|
Алан Чочиев
Алания
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Давид Шавлохов
Тюмень
|6
|1
|2
|
|
Никита Капленко
Сокол
|3
|1
|0
|
|
Денис Кутин
Уфа
|6
|1
|0
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