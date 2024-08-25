«Черноморец» объявил об уходе Гаранина с поста главного тренера

«Черноморец» объявил об уходе Вадима Гаранина с поста главного тренера. Также команду покинул тренерский штаб специалиста.

О том, кто станет новым главным тренером «Черноморца», клуб сообщит в ближайшее время.

«Мы благодарим Вадима Вячеславовича и его коллег за проделанную работу, профессиональное отношение к делу и желаем удачи в дальнейшей карьере», — говорится в сообщении клуба.

Гаранину 35 лет. Команду он возглавил в ноябре 2023 года. «Черноморец» (7) идет 13-м в турнирной таблице.