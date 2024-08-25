Футбол
Мелбет-Первая Лига
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Мелбет-Первая Лига

Сегодня, 20:31

«Черноморец» объявил об уходе Гаранина с поста главного тренера

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

«Черноморец» объявил об уходе Вадима Гаранина с поста главного тренера. Также команду покинул тренерский штаб специалиста.

О том, кто станет новым главным тренером «Черноморца», клуб сообщит в ближайшее время.

«Мы благодарим Вадима Вячеславовича и его коллег за проделанную работу, профессиональное отношение к делу и желаем удачи в дальнейшей карьере», — говорится в сообщении клуба.

Гаранину 35 лет. Команду он возглавил в ноябре 2023 года. «Черноморец» (7) идет 13-м в турнирной таблице.

ФК Черноморец (Новороссийск)
Вадим Гаранин
3
0
Читайте также
US Open 2024: основная информация о турнире «Большого шлема»
Станкович поцеловал в голову Эраковича после удаления в матче «Зенит» — «Спартак»
Отец Павла Дурова прокомментировал задержание сына во Франции
Махачкалинцы пишут гневные письма против судей, «Акрон» считает арбитров злодеями. Против новичков РПЛ действительно есть судейский заговор?
Захарова напомнила о нацистской сущности Литвы и Украины
В ЛДПР вспомнили призыв Жириновского к Дурову в 2018 году вернуться в Россию
Популярное видео
РПЛ: видео голов 6-го тура 24 августа
РПЛ: видео голов 6-го тура 23 августа
РПЛ: видео голов 5-го тура 19 августа
РПЛ: видео голов 5-го тура 18 августа
РПЛ: видео голов 5-го тура 17 августа
«Краснодар» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«Факел» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Химки»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 4-го тура 11 августа
РПЛ: видео голов 4-го тура 10 августа
РПЛ: видео голов 4-го тура 9 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 5 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 4 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 3 августа
«Динамо» (Махачкала) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Торпедо» и «Черноморец» сыграли вничью в первой лиге

«Балтика» победила КАМАЗ в первой лиге
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Арсенал 7 4 3 0 6-2 15
2
 Урал 7 4 2 1 11-5 14
3
 Торпедо 7 3 4 0 11-5 13
4
 Чайка 7 3 3 1 12-7 12
5
 Нефтехимик 7 3 2 2 9-9 11
6
 Ротор 6 3 1 2 5-3 10
7
 Сочи 7 3 1 3 10-10 10
8
 Балтика 7 2 4 1 6-5 10
9
 Сокол 7 2 4 1 6-5 10
10
 Енисей 7 3 0 4 5-7 9
11
 Родина 6 2 3 1 4-3 9
12
 Алания 7 2 2 3 4-3 8
13
 КАМАЗ 7 2 1 4 6-6 7
14
 Черноморец 7 2 1 4 8-11 7
15
 Уфа 7 1 3 3 8-11 6
16
 Тюмень 7 1 2 4 5-9 5
17
 Шинник 7 1 2 4 2-7 5
18
 СКА-Хаб. 7 1 2 4 4-14 5
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
23.08 15:00
СКА-Хаб. – Сокол
 2 : 2
23.08 17:30
Тюмень – Арсенал
 0 : 0
24.08 16:00
Шинник – Алания
 1 : 0
24.08 18:00
Нефтехимик – Урал
 1 : 1
25.08 12:00
Уфа – Сочи
 3 : 4
25.08 17:00
Торпедо – Черноморец
 1 : 1
25.08 19:00
Балтика – КАМАЗ
 1 : 0
25.08 19:00
Чайка – Енисей
 2 : 0
26.08 19:30
Родина – Ротор
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Руслан Барт

Руслан Барт

Сочи

 3
Павел Горелов

Павел Горелов

КАМАЗ

 3
Александр Хохлачев

Александр Хохлачев

Чайка

 3
П
Андрей Егорычев

Андрей Егорычев

Урал

 3
Данила Янов

Данила Янов

Чайка

 3
Алан Чочиев

Алан Чочиев

Алания

 2
И К Ж
Давид Шавлохов

Давид Шавлохов

Тюмень

 6 1 2
Никита Капленко

Никита Капленко

Сокол

 3 1 0
Денис Кутин

Денис Кутин

Уфа

 6 1 0
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости