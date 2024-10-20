«Черноморец» — «Нефтехимик»: видеообзор матча первой лиги

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«Черноморец» и «Нефтехимик» не забили голов в матче 15-го тура Мелбет-первой лиги — 0:0.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале лиги.

«Черноморец» с 24 очками занимает 6-е место в турнирной таблице. «Нефтехимик» идет на 8-й строчке — 21 очко.