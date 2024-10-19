«Черноморец» — «Нефтехимик»: смотреть трансляцию матча первой лиги (ФНЛ)
«Черноморец» сыграет с «Нефтехимиком» в 15-м туре первой лиги в субботу, 19 октября. Матч, который пройдет на центральном стадионе «Труд» в Новороссийске, начнется в 17.00 по московскому времени.
Игру «Черноморец» — «Нефтехимик» можно смотреть в социальной сети «ВКонтакте» в официальной группе первой лиги. Также встречу в Новороссийске покажет онлайн-платформа «Кинопоиск» (на платной основе).
Основные события матча «Черноморец» — «Нефтехимик» можно отслеживать в матч-центре «СЭ».
«Черноморец» после 14 туров занимал 5-е место с 23 очками, у «Нефтехимика» — 20 очков и 7-я строчка.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Арсенал
|14
|6
|8
|0
|12-6
|26
|
2
|Торпедо
|14
|6
|8
|0
|25-12
|26
|
3
|Урал
|14
|7
|4
|3
|19-12
|25
|
4
|Балтика
|14
|6
|6
|2
|14-9
|24
|
5
|Черноморец
|14
|7
|2
|5
|21-17
|23
|
6
|Сочи
|14
|5
|6
|3
|23-15
|21
|
7
|Нефтехимик
|14
|5
|5
|4
|12-13
|20
|
8
|Ротор
|14
|4
|7
|3
|11-9
|19
|
9
|Родина
|14
|4
|7
|3
|15-14
|19
|
10
|Чайка
|14
|4
|6
|4
|15-16
|18
|
11
|СКА-Хаб.
|14
|4
|5
|5
|15-22
|17
|
12
|Енисей
|14
|5
|2
|7
|14-16
|17
|
13
|КАМАЗ
|14
|4
|4
|6
|12-10
|16
|
14
|Сокол
|14
|3
|6
|5
|8-17
|15
|
15
|Шинник
|14
|3
|5
|6
|9-14
|14
|
16
|Алания
|14
|3
|5
|6
|8-11
|14
|
17
|Уфа
|14
|2
|5
|7
|13-21
|11
|
18
|Тюмень
|14
|1
|3
|10
|9-21
|6
|19.10
|17:00
|
Ротор – КАМАЗ
|- : -
|19.10
|17:00
|
Сочи – Родина
|- : -
|19.10
|17:00
|
Черноморец – Нефтехимик
|- : -
|20.10
|09:00
|
СКА-Хаб. – Урал
|- : -
|20.10
|10:00
|
Енисей – Уфа
|- : -
|20.10
|12:30
|
Сокол – Алания
|- : -
|20.10
|15:00
|
Шинник – Балтика
|- : -
|21.10
|17:00
|
Тюмень – Торпедо
|- : -
|21.10
|19:00
|
Чайка – Арсенал
|- : -
|Г
|
|
Александр Юшин
Родина
|7
|
|
Мартин Крамарич
Сочи
|6
|
|
Равиль Нетфуллин
Торпедо М
|5
|П
|
|
Равиль Нетфуллин
Торпедо М
|5
|
|
Владислав Руденко
Чайка
|4
|
|
Андрей Егорычев
Урал
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Николай Поярков
СКА-Хабаровск
|9
|1
|4
|
|
Владислав Адаев
Уфа
|11
|1
|3
|
|
Александр Нестеров
Чайка
|12
|1
|3