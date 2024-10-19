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«Черноморец» — «Нефтехимик»: смотреть трансляцию матча первой лиги (ФНЛ)

«Черноморец» сыграет с «Нефтехимиком» в 15-м туре первой лиги
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
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«Черноморец» сыграет с «Нефтехимиком» в 15-м туре первой лиги в субботу, 19 октября. Матч, который пройдет на центральном стадионе «Труд» в Новороссийске, начнется в 17.00 по московскому времени.

Игру «Черноморец» — «Нефтехимик» можно смотреть в социальной сети «ВКонтакте» в официальной группе первой лиги. Также встречу в Новороссийске покажет онлайн-платформа «Кинопоиск» (на платной основе).

Основные события матча «Черноморец» — «Нефтехимик» можно отслеживать в матч-центре «СЭ».

Россия. Мелбет-Первая Лига. 15-й тур
19 окт, 17:00. Центральный (Труд) (Новороссийск)
Черноморец
Нефтехимик

«Черноморец» после 14 туров занимал 5-е место с 23 очками, у «Нефтехимика» — 20 очков и 7-я строчка.

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 И В Н П +/- О
1
 Арсенал 14 6 8 0 12-6 26
2
 Торпедо 14 6 8 0 25-12 26
3
 Урал 14 7 4 3 19-12 25
4
 Балтика 14 6 6 2 14-9 24
5
 Черноморец 14 7 2 5 21-17 23
6
 Сочи 14 5 6 3 23-15 21
7
 Нефтехимик 14 5 5 4 12-13 20
8
 Ротор 14 4 7 3 11-9 19
9
 Родина 14 4 7 3 15-14 19
10
 Чайка 14 4 6 4 15-16 18
11
 СКА-Хаб. 14 4 5 5 15-22 17
12
 Енисей 14 5 2 7 14-16 17
13
 КАМАЗ 14 4 4 6 12-10 16
14
 Сокол 14 3 6 5 8-17 15
15
 Шинник 14 3 5 6 9-14 14
16
 Алания 14 3 5 6 8-11 14
17
 Уфа 14 2 5 7 13-21 11
18
 Тюмень 14 1 3 10 9-21 6
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19.10 17:00
Ротор – КАМАЗ
 - : -
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Сочи – Родина
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Черноморец – Нефтехимик
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Сочи

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Владислав Руденко

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Чайка

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Андрей Егорычев

Урал

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Николай Поярков

Николай Поярков

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 9 1 4
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Уфа

 11 1 3
Александр Нестеров

Александр Нестеров

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