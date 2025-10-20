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20 октября 2025, 15:45

«Черноморец» — «Нефтехимик»: онлайн-трансляция матча первой лиги (ФНЛ)

«Черноморец» и «Нефтехимик» сыграют в первой лиге 20 октября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Фото ФК «Черноморец»

«Черноморец» и «Нефтехимик» встретятся в 15-м туре PARI первой лиги в понедельник, 20 октября. Матч пройдет на стадионе «Центральный» в Новороссийске. Начало — в 18.30 по московскому времени.

Россия. PARI Первая лига. 15-й тур.
20 октября 2025, 18:30. Центральный (Труд) (Новороссийск)
Черноморец
1:1
Нефтехимик

Следить за ключевыми событиями игры «Черноморец» — «Нефтехимик» можно в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире трансляцию игры покажут в официальной группе лиги в социальной сети «ВКонтакте».

«Черноморец» — «Нефтехимик»: трансляция матча первой лиги (видео)

После 14 туров ФНЛ команда из Новороссийска набрала 15 очков и занимает 13-е место в турнирной таблице. Нижнекамцы с 18 баллами идут на 9-й строчке.

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Футбол
Первая лига
ФК Нефтехимик
ФК Черноморец (Новороссийск)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Нижний Новгород 4 4 0 0 11-4 12
2
 Велес 4 3 0 1 5-5 9
3
 Спартак Кс 4 2 2 0 7-3 8
4
 Уфа 4 2 2 0 7-3 8
5
 Урал 4 2 1 1 6-1 7
6
 Торпедо 4 2 1 1 5-3 7
7
 Енисей 4 2 1 1 8-7 7
8
 Челябинск 4 2 0 2 6-4 6
9
 Ротор 4 2 0 2 6-6 6
10
 Нефтехимик 4 2 0 2 2-3 6
11
 Арсенал 4 2 0 2 3-7 6
12
 Шинник 4 1 2 1 5-6 5
13
 Сочи 4 1 1 2 8-6 4
14
 Ленинградец 4 1 1 2 2-6 4
15
 Волга 4 1 0 3 4-7 3
16
 Текстильщик 4 0 2 2 3-5 2
17
 КАМАЗ 4 0 1 3 3-8 1
18
 СКА-Хаб. 4 0 0 4 1-8 0
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34 тур
8.08 12:00 Енисей – Текстильщик - : -
8.08 17:00 Нижний Новгород – Нефтехимик - : -
8.08 17:00 Урал – Уфа - : -
8.08 17:00 Шинник – Арсенал - : -
8.08 18:00 Торпедо – Сочи - : -
9.08 08:00 СКА-Хаб. – Спартак Кс - : -
9.08 17:00 КАМАЗ – Волга - : -
9.08 18:30 Ротор – Челябинск - : -
9.08 19:00 Велес – Ленинградец - : -
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ЖК
Г
Амур Калмыков
Амур Калмыков

Спартак Кс

 7
Рамазан Гаджимурадов
Рамазан Гаджимурадов

Челябинск

 3
Михаил Игнатов
Михаил Игнатов

Сочи

 3
П
Илья Сафронов
Илья Сафронов

Челябинск

 3
Руслан Магаль
Руслан Магаль

Сочи

 3
Артем Симонян
Артем Симонян

Ротор

 3
И К Ж
Матвей Першин
Матвей Першин

Ленинградец

 3 1 1
Илья Сафронов
Илья Сафронов

Челябинск

 3 1 1
Даниил Родин
Даниил Родин

Ленинградец

 4 1 1
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