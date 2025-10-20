«Черноморец» — «Нефтехимик»: онлайн-трансляция матча первой лиги (ФНЛ)
«Черноморец» и «Нефтехимик» сыграют в первой лиге 20 октября
«Черноморец» и «Нефтехимик» встретятся в 15-м туре PARI первой лиги в понедельник, 20 октября. Матч пройдет на стадионе «Центральный» в Новороссийске. Начало — в 18.30 по московскому времени.
Следить за ключевыми событиями игры «Черноморец» — «Нефтехимик» можно в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире трансляцию игры покажут в официальной группе лиги в социальной сети «ВКонтакте».
«Черноморец» — «Нефтехимик»: трансляция матча первой лиги (видео)
После 14 туров ФНЛ команда из Новороссийска набрала 15 очков и занимает 13-е место в турнирной таблице. Нижнекамцы с 18 баллами идут на 9-й строчке.
ФНЛ: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Нижний Новгород
|4
|4
|0
|0
|11-4
|12
|
2
|Велес
|4
|3
|0
|1
|5-5
|9
|
3
|Спартак Кс
|4
|2
|2
|0
|7-3
|8
|
4
|Уфа
|4
|2
|2
|0
|7-3
|8
|
5
|Урал
|4
|2
|1
|1
|6-1
|7
|
6
|Торпедо
|4
|2
|1
|1
|5-3
|7
|
7
|Енисей
|4
|2
|1
|1
|8-7
|7
|
8
|Челябинск
|4
|2
|0
|2
|6-4
|6
|
9
|Ротор
|4
|2
|0
|2
|6-6
|6
|
10
|Нефтехимик
|4
|2
|0
|2
|2-3
|6
|
11
|Арсенал
|4
|2
|0
|2
|3-7
|6
|
12
|Шинник
|4
|1
|2
|1
|5-6
|5
|
13
|Сочи
|4
|1
|1
|2
|8-6
|4
|
14
|Ленинградец
|4
|1
|1
|2
|2-6
|4
|
15
|Волга
|4
|1
|0
|3
|4-7
|3
|
16
|Текстильщик
|4
|0
|2
|2
|3-5
|2
|
17
|КАМАЗ
|4
|0
|1
|3
|3-8
|1
|
18
|СКА-Хаб.
|4
|0
|0
|4
|1-8
|0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
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11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|8.08
|12:00
|Енисей – Текстильщик
|- : -
|8.08
|17:00
|Нижний Новгород – Нефтехимик
|- : -
|8.08
|17:00
|Урал – Уфа
|- : -
|8.08
|17:00
|Шинник – Арсенал
|- : -
|8.08
|18:00
|Торпедо – Сочи
|- : -
|9.08
|08:00
|СКА-Хаб. – Спартак Кс
|- : -
|9.08
|17:00
|КАМАЗ – Волга
|- : -
|9.08
|18:30
|Ротор – Челябинск
|- : -
|9.08
|19:00
|Велес – Ленинградец
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Амур Калмыков
Спартак Кс
|7
|
|
Рамазан Гаджимурадов
Челябинск
|3
|
|
Михаил Игнатов
Сочи
|3
|П
|
|
Илья Сафронов
Челябинск
|3
|
|
Руслан Магаль
Сочи
|3
|
|
Артем Симонян
Ротор
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Матвей Першин
Ленинградец
|3
|1
|1
|
|
Илья Сафронов
Челябинск
|3
|1
|1
|
|
Даниил Родин
Ленинградец
|4
|1
|1
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