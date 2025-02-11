«Черноморец» может подписать Цараева из «Арсенала»
Полузащитник тульского «Арсенала» Алан Цараев может продолжить карьеру в другом клубе, сообщает Legalbet.
По сведениям источника, на 25-летнего восспитанника ЦСКА претендует «Черноморец». Главный тренер новороссийцев Олег Василенко знаком с Цараевым по совместной работе во владикавказской «Алании» и хочет видеть футболиста у себя в составе.
В текущем сезоне Цараев провёл за тульскую команду 19 матчей в Первой лиге и забил один гол.
Источник: Legalbet
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|4
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|
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|34
|20
|8
|6
|44-22
|68
|
3
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|34
|18
|7
|9
|51-31
|61
|
4
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|15
|11
|8
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|56
|
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|46-34
|49
|
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|
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|49
|
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|34
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|15
|8
|34-28
|48
|
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|34
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|12
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|
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|34
|10
|14
|10
|42-40
|44
|
11
|Нефтехимик
|34
|10
|13
|11
|40-41
|43
|
12
|СКА-Хаб.
|34
|10
|12
|12
|37-45
|42
|
13
|Арсенал
|34
|8
|15
|11
|42-44
|39
|
14
|Волга
|34
|9
|10
|15
|35-48
|37
|
15
|Уфа
|34
|9
|10
|15
|32-40
|37
|
16
|Черноморец
|34
|9
|8
|17
|37-49
|35
|
17
|Сокол
|34
|5
|11
|18
|16-44
|26
|
18
|Чайка
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|7
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34 тур
|16.05
|10:00
|СКА-Хаб. – Нефтехимик
|2 : 0
|16.05
|13:00
|Ротор – Чайка
|5 : 0
|16.05
|13:00
|Челябинск – Шинник
|2 : 2
|16.05
|13:00
|Волга – Факел
|0 : 3
|16.05
|13:00
|КАМАЗ – Сокол
|0 : 1
|16.05
|13:00
|Черноморец – Урал
|2 : 1
|16.05
|13:00
|Арсенал – Родина
|1 : 4
|16.05
|13:00
|Спартак Кс – Уфа
|0 : 1
|16.05
|19:30
|Торпедо – Енисей
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Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Артем Максименко
Родина
|17
|
|
Амур Калмыков
Спартак Кс
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|
|
Белайди Пуси
Факел
|16
|П
|
|
Илья Жигулев
Черноморец
|8
|
|
Максим Игнатьев
Спартак Кс
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|
|
Йорди Рейна
Родина
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|К
|Ж
|
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Хетаг Кочиев
Челябинск
|29
|2
|5
|
|
Константин Плиев
СКА-Хабаровск
|16
|1
|1
|
|
Николай Тарасов
Спартак Кс
|30
|1
|11
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