«Черноморец» может подписать Цараева из «Арсенала»

Полузащитник тульского «Арсенала» Алан Цараев может продолжить карьеру в другом клубе, сообщает Legalbet.

По сведениям источника, на 25-летнего восспитанника ЦСКА претендует «Черноморец». Главный тренер новороссийцев Олег Василенко знаком с Цараевым по совместной работе во владикавказской «Алании» и хочет видеть футболиста у себя в составе.

В текущем сезоне Цараев провёл за тульскую команду 19 матчей в Первой лиге и забил один гол.