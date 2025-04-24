«Черноморец»: клуб находится в диалоге с РФС и РПЛ по вопросу домашней арены в случае выхода в премьер-лигу

«Черноморец» заявил о диалоге с руководством Российского футбольного союза (РФС), РПЛ и Краснодарского края по вопросу домашней арены в случае выхода в высший дивизион.

Ранее в четверг появилась информация, что в случае выхода в РПЛ клуб ожидают проблемы с прохождением процедуры лицензирования из-за несоответствия необходимым стандартам стадиона «Центральный» в Новороссийске.

«Информируем болельщиков, что ФК «Черноморец» находится в тесном и конструктивном диалоге с руководством Российского футбольного союза, Российской премьер-лиги и Краснодарского края по вопросу домашней арены в случае выхода в РПЛ.

В ближайшее время команду ждет серия ключевых матчей в борьбе за путевку в премьер-лигу. Фокус внимания клуба, футболистов, тренерского штаба сейчас — исключительно на гостевом поединке в Саратове против «Сокола». «Черноморец» продолжит уверенно двигаться к своей цели и не намерен отступать от главной задачи текущего сезона», — говорится в Telegram-канале «Черноморца».

После 29 туров в первой лиге «Черноморец» занимает третье место в турнирной таблице с 51 очком.