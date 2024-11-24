«Черноморец» — КАМАЗ: видеообзор матча
«Черноморец» дома обыграл КАМАЗ в матче 20-го тура Мелбет-Первой лиги — 2:1.
«Черноморец» (33 очка) занимает пятое место в первой лиге. КАМАЗ (22) идет 13-м в турнирной таблице.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Балтика
|20
|12
|6
|2
|26-13
|42
|
2
|Торпедо
|20
|10
|10
|0
|38-16
|40
|
3
|Урал
|20
|10
|6
|4
|30-20
|36
|
4
|Сочи
|20
|9
|7
|4
|34-21
|34
|
5
|Черноморец
|20
|10
|3
|7
|29-26
|33
|
6
|Арсенал
|20
|6
|12
|2
|18-14
|30
|
7
|Ротор
|20
|7
|8
|5
|17-15
|29
|
8
|Чайка
|20
|6
|9
|5
|23-22
|27
|
9
|СКА-Хаб.
|20
|6
|8
|6
|27-30
|26
|
10
|Енисей
|20
|7
|3
|10
|21-26
|24
|
11
|Родина
|20
|5
|9
|6
|19-19
|24
|
12
|Нефтехимик
|20
|5
|8
|7
|17-21
|23
|
13
|КАМАЗ
|20
|6
|4
|10
|18-17
|22
|
14
|Шинник
|20
|4
|8
|8
|12-20
|20
|
15
|Уфа
|20
|5
|5
|10
|21-29
|20
|
16
|Сокол
|20
|4
|7
|9
|11-25
|19
|
17
|Алания
|20
|4
|6
|10
|12-21
|18
|
18
|Тюмень
|20
|3
|3
|14
|16-34
|12
Результаты / календарь
1 тур
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22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|22.11
|17:00
|
Сочи – Уфа
|5 : 2
|23.11
|10:00
|
Енисей – Шинник
|0 : 0
|23.11
|15:00
|
Алания – Урал
|0 : 1
|23.11
|16:00
|
Арсенал – Тюмень
|1 : 2
|23.11
|19:00
|
Балтика – Родина
|2 : 1
|24.11
|13:00
|
Сокол – Торпедо
|1 : 2
|24.11
|14:00
|
Черноморец – КАМАЗ
|2 : 1
|24.11
|15:00
|
Ротор – Нефтехимик
|1 : 0
|24.11
|15:00
|
Чайка – СКА-Хаб.
|0 : 0
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Александр Юшин
Родина
|8
|
|
Мартин Секулич
Урал
|7
|
|
Мартин Крамарич
Сочи
|7
|П
|
|
Равиль Нетфуллин
Торпедо М
|5
|
|
Мартин Крамарич
Сочи
|4
|
|
Владислав Руденко
Чайка
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Николай Поярков
СКА-Хабаровск
|14
|2
|6
|
|
Константин Плиев
Алания
|17
|1
|3
|
|
Алексей Татаев
Алания
|18
|1
|5
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