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Сегодня, 20:44

«Черноморец» — КАМАЗ: видеообзор матча

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Черноморец» дома обыграл КАМАЗ в матче 20-го тура Мелбет-Первой лиги — 2:1.

«Черноморец» (33 очка) занимает пятое место в первой лиге. КАМАЗ (22) идет 13-м в турнирной таблице.

Футбол
Первая лига
ФК КАМАЗ
ФК Черноморец (Новороссийск)
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 И В Н П +/- О
1
 Балтика 20 12 6 2 26-13 42
2
 Торпедо 20 10 10 0 38-16 40
3
 Урал 20 10 6 4 30-20 36
4
 Сочи 20 9 7 4 34-21 34
5
 Черноморец 20 10 3 7 29-26 33
6
 Арсенал 20 6 12 2 18-14 30
7
 Ротор 20 7 8 5 17-15 29
8
 Чайка 20 6 9 5 23-22 27
9
 СКА-Хаб. 20 6 8 6 27-30 26
10
 Енисей 20 7 3 10 21-26 24
11
 Родина 20 5 9 6 19-19 24
12
 Нефтехимик 20 5 8 7 17-21 23
13
 КАМАЗ 20 6 4 10 18-17 22
14
 Шинник 20 4 8 8 12-20 20
15
 Уфа 20 5 5 10 21-29 20
16
 Сокол 20 4 7 9 11-25 19
17
 Алания 20 4 6 10 12-21 18
18
 Тюмень 20 3 3 14 16-34 12
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22.11 17:00
Сочи – Уфа
 5 : 2
23.11 10:00
Енисей – Шинник
 0 : 0
23.11 15:00
Алания – Урал
 0 : 1
23.11 16:00
Арсенал – Тюмень
 1 : 2
23.11 19:00
Балтика – Родина
 2 : 1
24.11 13:00
Сокол – Торпедо
 1 : 2
24.11 14:00
Черноморец – КАМАЗ
 2 : 1
24.11 15:00
Ротор – Нефтехимик
 1 : 0
24.11 15:00
Чайка – СКА-Хаб.
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Сочи

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 5
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Сочи

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Владислав Руденко

Владислав Руденко

Чайка

 4
И К Ж
Николай Поярков

Николай Поярков

СКА-Хабаровск

 14 2 6
Константин Плиев

Константин Плиев

Алания

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Алексей Татаев

Алексей Татаев

Алания

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