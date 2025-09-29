«Черноморец» и «КАМАЗ» встретятся в матче 12-го тура первой лиги

«Черноморец» и «КАМАЗ» встретятся в матче 12-го тура первой лиги в понедельник, 29 сентября. Игра пройдет на стадионе «Центральный» («Труд») в Новороссийске, стартовый свисток прозвучит в 19.00 по московскому времени.

Прямая трансляция матча «Черноморец» — «КАМАЗ»

С ключевыми событиями игры «Черноморец» — «КАМАЗ» можно знакомиться в матч-центре на нашем сайте.

Россия. PARI Первая лига. 12-й тур.

29 сентября, 19:00. Центральный (Труд) (Новороссийск)

В прямом эфире матч будет показывать сообщество первой лиги в соцсети «ВКонтакте».

На прошлой неделе обе команды вышли в пятый раунд Пути регионов FONBET Кубка России.

В 11 турах первой лиги «Черноморец» набрал 9 очков, «КАМАЗ» — 19. В 11-м туре новороссийцы уступили «СКА-Хабаровску» со счетом 0:1, а челнинцы сыграли вничью с «Шинником» (0:0).