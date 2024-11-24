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Сегодня, 16:08

«Черноморец» победил КАМАЗ в первой лиге, «Торпедо» обыграло «Сокол»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Черноморец» на своем поле одержал победу над КАМАЗом в 20-м туре Мелбет-Первой лиги — 2:1.

Счет на 4-й минуте открыл форвард гостей Давид Караев. На 20-й минуте хозяева отыгрались благодаря голу Романа Акбашева с пенальти. Победный мяч на 84-й минуте забил Иван Енин.

«Черноморец» (33 очка) занимает пятое место в первой лиге. КАМАЗ (22) идет 13-м в турнирной таблице.

Россия. Мелбет-Первая Лига. 20-й тур
24 нояб, 14:00. Центральный (Труд) (Новороссийск)
Черноморец Н
2:1
КАМАЗ

В другом матче 20-го тура «Торпедо» на выезде переиграло «Сокол» (2:1). Победу черно-белым принесли голы Ираклия Манелова и Александра Чупаева. У саратовцев отличился Артем Максименко.

«Торпедо» (40) сохраняет вторую строчку в ФНЛ. «Сокол» (19) идет на 16-й позиции.

Россия. Мелбет-Первая Лига. 20-й тур
24 нояб, 13:00. Локомотив (Саратов)
Сокол
1:2
Торпедо М

Источник: Таблица Мелбет-Первой лиги
Футбол
Первая лига
ФК КАМАЗ
ФК Сокол (Саратов)
ФК Торпедо (Москва)
ФК Черноморец (Новороссийск)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Балтика 20 12 6 2 26-13 42
2
 Торпедо 20 10 10 0 38-16 40
3
 Урал 20 10 6 4 30-20 36
4
 Сочи 20 9 7 4 34-21 34
5
 Черноморец 20 10 3 7 29-26 33
6
 Арсенал 20 6 12 2 18-14 30
7
 Чайка 19 6 8 5 23-22 26
8
 Ротор 19 6 8 5 16-15 26
9
 СКА-Хаб. 19 6 7 6 27-30 25
10
 Енисей 20 7 3 10 21-26 24
11
 Родина 20 5 9 6 19-19 24
12
 Нефтехимик 19 5 8 6 17-20 23
13
 КАМАЗ 20 6 4 10 18-17 22
14
 Шинник 20 4 8 8 12-20 20
15
 Уфа 20 5 5 10 21-29 20
16
 Сокол 20 4 7 9 11-25 19
17
 Алания 20 4 6 10 12-21 18
18
 Тюмень 20 3 3 14 16-34 12
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22.11 17:00
Сочи – Уфа
 5 : 2
23.11 10:00
Енисей – Шинник
 0 : 0
23.11 15:00
Алания – Урал
 0 : 1
23.11 16:00
Арсенал – Тюмень
 1 : 2
23.11 19:00
Балтика – Родина
 2 : 1
24.11 13:00
Сокол – Торпедо
 1 : 2
24.11 14:00
Черноморец – КАМАЗ
 2 : 1
24.11 15:00
Ротор – Нефтехимик
 - : -
24.11 15:00
Чайка – СКА-Хаб.
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Александр Юшин

Александр Юшин

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 8
Мартин Секулич

Мартин Секулич

Урал

 7
Мартин Крамарич

Мартин Крамарич

Сочи

 7
П
Равиль Нетфуллин

Равиль Нетфуллин

Торпедо М

 5
Владислав Руденко

Владислав Руденко

Чайка

 4
Мартин Крамарич

Мартин Крамарич

Сочи

 4
И К Ж
Николай Поярков

Николай Поярков

СКА-Хабаровск

 14 2 6
Константин Плиев

Константин Плиев

Алания

 17 1 3
Алексей Татаев

Алексей Татаев

Алания

 18 1 5
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