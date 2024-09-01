«Черноморец» и «Родина» забили два автогола за 2 минуты в матче ФНЛ

«Черноморец» и «Родина» обменялись автоголами в матче 8-го тура Мелбет-Первой лиги — 1:1.

На 34-й минуте гол в свои ворота забил защитник «Черноморца» Виталий Стежко, а через две минуты автогол на свой счет записал Митя Крижан из московской команды.

На данный момент «Родина» с 10 очками занимает 10-е место в таблице ФНЛ. У «Черноморца» 7 баллов и 14-я позиция.