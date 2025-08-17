«Черноморец» и «Факел» встретятся в матче чемпионата России

«Черноморец» и «Факел» встретятся в матче 5-го тура первой лиги в воскресенье, 17 августа. Игра пройдет на стадионе «Труд» в Новороссийске, стартовый свисток прозвучит в 19.00 по московскому времени.

Прямая трансляция матча «Черноморец» — «Факел» в 5-м туре первой лиги 17 августа 2025 года

С ключевыми событиями игры «Черноморец» — «Факел» можно будет ознакомиться в матч-центре на сайте «СЭ».

Россия. PARI Первая лига. 5-й тур.

17 августа, 19:00. Центральный (Труд) (Новороссийск)

В прямом эфире матч покажет группа первой лиги в социальной сети «ВКонтакте».

В четырех турах первой лиги «Черноморец» набрал два очка, «Факел» — 12. В четвертом туре «Черноморец» сыграл вничью с «Соколом» (1:1), а «Факел» победил КАМАЗ со счетом 2:1.