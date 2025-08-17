«Факел» обыграл «Черноморец» в матче первой лиги

«Факел» на выезде обыграл «Черноморец» в матче 5-го тура первой лиги — 1:0.

Единственный гол в матче забил нападающий воронежской команды Белайди Пуси на 61-й минуте.

«Факел» набрал 15 очков и лидирует в турнирной таблице чемпионата. «Черноморец» с 2 очками — на 16-й строчке.