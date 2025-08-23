«Черноморец» и «Енисей» сыграют в первой лиге 23 августа

«Черноморец» и «Енисей» сыграют в 6-м туре PARI первой лиги в субботу, 23 августа. Матч в Новороссийске на стадионе «Труд» начнется в 19.00 по московскому времени.

Россия. PARI Первая лига. 6-й тур.

23 августа 2025, 19:00. Центральный (Труд) (Новороссийск)

«Черноморец» — «Енисей»: трансляция матча ФНЛ в прямом эфире (видео онлайн)

Смотреть игру в прямом эфире можно в официальной группе Лиги PARI (первой лиги) в социальной сети «ВКонтакте».

Ключевые события и результат игры «Черноморец» — «Енисей» отслеживайте в матч-центре «СЭ».

После 5 туров первой лиги «Черноморец» занимает 17-е место с 2 очками, предыдущим соперником новороссийцев был «Факел» (0:1). У «Енисея» — 2 очка и последняя, 18-я строчка, в предыдущем туре красноярцы сыграли вничью с «Арсеналом» (2:2).