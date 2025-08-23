«Енисей» победил «Черноморец» в матче первой лиги

«Енисей» на выезде обыграл «Черноморец» в матче 6-го тура первой лиги — 2:0.

Голы красноярской команды забили полузащитники Ростислав Огиенко на 12-й минуте и Андрей Чуканов на 36-й минуте.

«Енисей» набрал 5 очков и занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата. «Черноморец» с 2 очками — на 18-й строчке.

Россия. PARI Первая лига. 6-й тур.

23 августа 2025, 19:00. Центральный (Труд) (Новороссийск)

В другом матче 6-го тура «КАМАЗ» на своем поле обыграл «Уфу» — 3:1. Команда из Набережных Челнов с 13 очками занимает 2-е место в первой лиге, «Уфа» располагается на 11-й строчке с 5 очками.