«Чайка» в концовке вырвала победу над «Черноморцем»

Читать «СЭ» в

«Чайка» на выезде обыграла «Черноморец» в матче 2-го тура Мелбет-Первой лиги — 2:1.

Счет на 64-й минуте открыл форвард гостей Владислав Руденко. Хозяева отыгрались благодаря голу Алана Хабалова на 83-й минуте. Победу «Чайке» в концовке принес Александр Хохлачев.

«Чайка» (4 очка) поднялась на пятое место в первой лиге. «Черноморец» (0) идет 14-м в турнирной таблице.