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Сегодня, 21:32

«Чайка» в концовке вырвала победу над «Черноморцем»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Чайка» на выезде обыграла «Черноморец» в матче 2-го тура Мелбет-Первой лиги — 2:1.

Счет на 64-й минуте открыл форвард гостей Владислав Руденко. Хозяева отыгрались благодаря голу Алана Хабалова на 83-й минуте. Победу «Чайке» в концовке принес Александр Хохлачев.

«Чайка» (4 очка) поднялась на пятое место в первой лиге. «Черноморец» (0) идет 14-м в турнирной таблице.

Россия. Мелбет-Первая Лига. 2-й тур
21 июл, 19:30. Центральный (Труд) (Новороссийск)
Черноморец
1:2
Чайка

Футбол
Первая лига
ФК Чайка (Песчанокопское)
ФК Черноморец (Новороссийск)
0
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«Сочи» и «Балтика» сыграли вничью в первой лиге
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Нефтехимик 2 2 0 0 5-1 6
2
 Урал 2 2 0 0 4-1 6
3
 Арсенал 2 2 0 0 2-0 6
4
 Сокол 2 1 1 0 2-1 4
5
 Алания 2 1 1 0 1-0 4
6
 Родина 2 1 1 0 1-0 4
7
 Торпедо 1 1 0 0 4-0 3
8
 Ротор 1 1 0 0 1-0 3
9
 Енисей 2 1 0 1 2-2 3
10
 Балтика 2 0 2 0 1-1 2
11
 Чайка 1 0 1 0 1-1 1
12
 Уфа 2 0 1 1 1-2 1
13
 Сочи 2 0 1 1 1-3 1
14
 Черноморец 1 0 0 1 0-1 0
15
 Шинник 2 0 0 2 1-3 0
16
 КАМАЗ 2 0 0 2 1-3 0
17
 Тюмень 2 0 0 2 0-4 0
18
 СКА-Хаб. 2 0 0 2 0-5 0
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20.07 12:30
Урал – Шинник
 2 : 1
20.07 18:00
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20.07 19:00
Арсенал – КАМАЗ
 1 : 0
20.07 20:00
Родина – СКА-Хаб.
 1 : 0
21.07 12:30
Тюмень – Алания
 0 : 1
21.07 18:00
Нефтехимик – Уфа
 2 : 1
21.07 19:00
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 1 : 1
21.07 19:30
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22.07 18:00
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