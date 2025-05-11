«Черноморец» — «Балтика»: видеообзор матча ФНЛ

«Балтика» и «Черноморец» сыграли вничью в матче 32-го тура Мелбет-Первой лиги — 0:0.

После этой встречи калининградская команда гарантировала себе выход в РПЛ.