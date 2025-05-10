«Балтика» сыграла вничью с «Черноморцем» и обеспечила себе выход в РПЛ

«Балтика» на выезде сыграла вничью с «Черноморцем» в матче 32-го тура Мелбет-Первой лиги — 0:0.

Команды не забили голов ни в основное, ни в добавленное время.

После этого матча с ничейным результатом «Балтика» завоевала право в сезоне-2025/26 выступать в чемпионате России. За два тура до окончания розыгрыша ФНЛ калининградская команда с 67 очками лидирует в турнирной таблице и уже не опустится ниже второго места. У ее ближайших преследователей «Черноморца» и «Торпедо» по 58 баллов, однако московский клуб провел на одну игру меньше в турнире.

«Балтика» вернулась в РПЛ спустя год после вылета.