«Черноморец» — «Алания»: видеообзор матча

«Черноморец» на своем поле сыграл вничью с «Аланией» в матче 26-го тура Мелбет-Первой лиги — 1:1.

«Черноморец» (44 очка) занимает четвертое место в первой лиге. «Алания» (23) идет 15-й в турнирной таблице.