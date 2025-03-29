«Черноморец» и «Алания» сыграли вничью в матче первой лиги
«Черноморец» дома сыграл вничью с «Аланией» в 26-м туре первой лиги — 1:1.
У хозяев пенальти на 5-й минуте реализовал Зелимхан Юсупов. Гости отыгрались на 64-й минуте — гол забил Алан Хугаев.
«Черноморец» набрал 44 очка и занимает 4-е место в таблице чемпионата. «Алания» с 23 очками — на 15-й строчке.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Нижний Новгород
|3
|3
|0
|0
|8-4
|9
|
2
|Уфа
|3
|2
|1
|0
|6-2
|7
|
3
|Спартак Кс
|3
|2
|1
|0
|5-1
|7
|
4
|Торпедо
|3
|2
|1
|0
|5-2
|7
|
5
|Енисей
|3
|2
|0
|1
|6-5
|6
|
6
|Ротор
|3
|2
|0
|1
|5-4
|6
|
7
|Велес
|3
|2
|0
|1
|3-4
|6
|
8
|Шинник
|3
|1
|2
|0
|5-3
|5
|
9
|Сочи
|3
|1
|1
|1
|7-4
|4
|
10
|Урал
|3
|1
|1
|1
|3-1
|4
|
11
|Челябинск
|3
|1
|0
|2
|4-4
|3
|
12
|Волга
|3
|1
|0
|2
|4-5
|3
|
13
|Нефтехимик
|3
|1
|0
|2
|1-3
|3
|
14
|Арсенал
|3
|1
|0
|2
|2-7
|3
|
15
|Текстильщик
|3
|0
|2
|1
|3-4
|2
|
16
|Ленинградец
|3
|0
|1
|2
|0-5
|1
|
17
|СКА-Хаб.
|3
|0
|0
|3
|1-5
|0
|
18
|КАМАЗ
|3
|0
|0
|3
|2-7
|0
Результаты / календарь
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30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|25.07
|16:00
|Волга – Нефтехимик
|2 : 0
|25.07
|17:00
|Челябинск – Нижний Новгород
|1 : 2
|25.07
|19:00
|Текстильщик – Спартак Кс
|0 : 0
|26.07
|12:00
|Енисей – Велес
|4 : 1
|26.07
|16:00
|Ленинградец – Урал
|0 : 0
|26.07
|17:00
|Торпедо – Шинник
|1 : 1
|26.07
|17:00
|Уфа – СКА-Хаб.
|1 : 0
|26.07
|18:00
|Сочи – Арсенал
|5 : 0
|27.07
|20:00
|КАМАЗ – Ротор
|0 : 2
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Амур Калмыков
Спартак Кс
|5
|
|
Михаил Игнатов
Сочи
|3
|
|
Вячеслав Грулев
Нижний Новгород
|3
|П
|
|
Илья Сафронов
Челябинск
|2
|
|
Игорь Горбунов
Арсенал
|2
|
|
Алексей Каштанов
Торпедо
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Матвей Першин
Ленинградец
|2
|1
|0
|
|
Илья Сафронов
Челябинск
|2
|1
|0
|
|
Ярослав Крашевский
Арсенал
|2
|0
|0
Новости
Судейство
27 июл 12:47
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