«Черноморец» и «Алания» сыграли вничью в матче первой лиги

«Черноморец» дома сыграл вничью с «Аланией» в 26-м туре первой лиги — 1:1.

У хозяев пенальти на 5-й минуте реализовал Зелимхан Юсупов. Гости отыгрались на 64-й минуте — гол забил Алан Хугаев.

«Черноморец» набрал 44 очка и занимает 4-е место в таблице чемпионата. «Алания» с 23 очками — на 15-й строчке.