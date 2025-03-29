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29 марта 2025, 16:55

«Черноморец» и «Алания» сыграли вничью в матче первой лиги

Руслан Минаев

«Черноморец» дома сыграл вничью с «Аланией» в 26-м туре первой лиги — 1:1.

У хозяев пенальти на 5-й минуте реализовал Зелимхан Юсупов. Гости отыгрались на 64-й минуте — гол забил Алан Хугаев.

«Черноморец» набрал 44 очка и занимает 4-е место в таблице чемпионата. «Алания» с 23 очками — на 15-й строчке.

Россия. PARI Первая лига. 26-й тур.
29 марта 2025, 15:00. Центральный (Труд) (Новороссийск)
Черноморец Н
1:1
Алания
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Первая лига
ФК Алания (Владикавказ)
ФК Черноморец (Новороссийск)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Нижний Новгород 3 3 0 0 8-4 9
2
 Уфа 3 2 1 0 6-2 7
3
 Спартак Кс 3 2 1 0 5-1 7
4
 Торпедо 3 2 1 0 5-2 7
5
 Енисей 3 2 0 1 6-5 6
6
 Ротор 3 2 0 1 5-4 6
7
 Велес 3 2 0 1 3-4 6
8
 Шинник 3 1 2 0 5-3 5
9
 Сочи 3 1 1 1 7-4 4
10
 Урал 3 1 1 1 3-1 4
11
 Челябинск 3 1 0 2 4-4 3
12
 Волга 3 1 0 2 4-5 3
13
 Нефтехимик 3 1 0 2 1-3 3
14
 Арсенал 3 1 0 2 2-7 3
15
 Текстильщик 3 0 2 1 3-4 2
16
 Ленинградец 3 0 1 2 0-5 1
17
 СКА-Хаб. 3 0 0 3 1-5 0
18
 КАМАЗ 3 0 0 3 2-7 0
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33 тур
34 тур
25.07 16:00 Волга – Нефтехимик 2 : 0
25.07 17:00 Челябинск – Нижний Новгород 1 : 2
25.07 19:00 Текстильщик – Спартак Кс 0 : 0
26.07 12:00 Енисей – Велес 4 : 1
26.07 16:00 Ленинградец – Урал 0 : 0
26.07 17:00 Торпедо – Шинник 1 : 1
26.07 17:00 Уфа – СКА-Хаб. 1 : 0
26.07 18:00 Сочи – Арсенал 5 : 0
27.07 20:00 КАМАЗ – Ротор 0 : 2
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ЖК
Г
Амур Калмыков
Амур Калмыков

Спартак Кс

 5
Михаил Игнатов
Михаил Игнатов

Сочи

 3
Вячеслав Грулев
Вячеслав Грулев

Нижний Новгород

 3
П
Илья Сафронов
Илья Сафронов

Челябинск

 2
Игорь Горбунов
Игорь Горбунов

Арсенал

 2
Алексей Каштанов
Алексей Каштанов

Торпедо

 2
И К Ж
Матвей Першин
Матвей Першин

Ленинградец

 2 1 0
Илья Сафронов
Илья Сафронов

Челябинск

 2 1 0
Ярослав Крашевский
Ярослав Крашевский

Арсенал

 2 0 0
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