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Сегодня, 14:35

Черевченко рассмотрит предложение от «Рубина», если оно поступит

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший главный тренер «Локомотива» и «Химок» Игорь Черевченко рассказал о вариантах своего будущего трудоустройства.

«Представители «Рубина» ко мне в последнее время не обращались. Но если предложение от казанцев поступит, то, конечно, буду его рассматривать. Думаю, что «Рубину» вполне по силам решить задачу выхода в Российскую Премьер-лигу», — приводит слова Черевченко Vprognoze.ru.

Должность главного тренера «Рубина» стала вакантной после того, как в отставку ушел возглавлявший казанцев в течение последних трех лет Леонид Слуцкий. Сейчас «Рубин» занимает третье место в чемпионате Первой лиги. Команда находится в зоне стыковых матчей за право выйти в Премьер-лигу. От второго места, дающего право напрямую перейти в РПЛ, казанцев отделяет одно очко.

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/football/10468919-cherevchenko-rasskazal-postupali-li-k-nemu-predlozheniya-vozglavit-rubin.html
Игорь Черевченко
Футбол
ФК Рубин (Казань)
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Фанаты «Рубина» выступили с заявлением оставить Уткульбаева на посту главного тренера
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Балтика 20 11 8 1 38-21 41
2
 Алания 20 11 5 4 37-23 38
3
 Рубин 20 10 7 3 35-22 37
4
 Енисей 20 9 7 4 28-21 34
5
 СКА-Хаб. 20 9 6 5 38-23 33
6
 Арсенал 20 9 5 6 28-25 32
7
 КАМАЗ 20 8 7 5 27-21 31
8
 Волгарь 20 8 6 6 22-19 30
9
 Шинник 20 8 4 8 21-21 28
10
 Нефтехимик 20 7 6 7 18-16 27
11
 Динамо Мх 20 6 8 6 15-16 26
12
 Родина 20 5 7 8 19-25 22
13
 Акрон 20 4 10 6 19-25 22
14
 Велес 20 6 2 12 16-31 20
15
 Кубань 20 5 4 11 18-22 19
16
 Уфа 20 4 6 10 16-28 18
17
 Волга 20 3 6 11 15-29 15
18
 Краснодар-2 20 3 4 13 15-37 13
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30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
5.03 00:00
Акрон – Краснодар-2
 - : -
5.03 00:00
Балтика – СКА-Хаб.
 - : -
5.03 00:00
Динамо Мх – Арсенал
 - : -
5.03 00:00
Уфа – Велес
 - : -
5.03 00:00
Енисей – Волгарь
 - : -
5.03 00:00
КАМАЗ – Волга
 - : -
5.03 00:00
Нефтехимик – Алания
 - : -
5.03 00:00
Кубань – Рубин
 - : -
5.03 00:00
Родина – Шинник
 - : -
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Г
Гедеон Гузина

Гедеон Гузина

Балтика

 12
Виталий Лисакович

Виталий Лисакович

Рубин

 8
Кирилл Панченко

Кирилл Панченко

Арсенал Т

 8
П
Артур Галоян

Артур Галоян

Алания

 9
Александр Гаглоев

Александр Гаглоев

КАМАЗ

 7
Николай Гиоргобиани

Николай Гиоргобиани

Алания

 6
И К Ж
Андрей Савинов

Андрей Савинов

Шинник

 18 1 2
Марат Бокоев

Марат Бокоев

Велес

 18 1 1
Младен Кашчелан

Младен Кашчелан

Балтика

 16 1 5
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