Черчесов приехал на матч "Спартак-2" – "Сочи"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов приехал на матч 38-го тура Олимп-ФНЛ "Спартак-2" – "Сочи". Встреча начнется в 15.00 (мск).

55-летний российский специалист в разговоре с корреспондентом "СЭ" признался, что посетил игру с целью "посмотреть уровень команд".

"Спартак-2" с 45 очками располагается на 14-й строчке в турнирной таблице ФНЛ. "Сочи" – второе место с 68 баллами.

Сборная России под руководством Станислава Черчесова проведет матчи отборочного турнира к Евро-2020 с Сан-Марино (8 июня, Саранск) и Кипром (11 июня, Нижний Новгород).

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