«Челябинск» обыграл «Волгарь» в ответном стыковом матче и вышел в первую лигу

«Челябинск» победил «Волгарь» в ответном стыковом матче за выход в первую лигу — 0:0, пенальти 4:2. Игра прошла в Челябинске.

Команды не забили голов в основное и дополнительное время, в серии пенальти сильнее оказались хозяева.

Первый матч, который прошел 24 июня, завершился ничьей — 1:1. «Челябинск» по итогам двух встреч вышел в первую лигу.

По итогам сезона «Челябинск» занял первое место в первом этапе второй лиги группы «Золото». «Волгарь» стал четвертым во втором этапе, однако получил право сыграть в переходных матчах вместо занявшего третью позицию «Машука», который не получил лицензию РФС-2 на сезон-2025/26 в первой лиге.