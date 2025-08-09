«Челябинск» победил ульяновскую «Волгу» в матче первой лиги

«Челябинск» дома обыграл «Волгу» из Ульяновска в матче 4-го тура первой лиги — 1:0.

Гол на 6-й минуте забил Уилфред Эза.

«Челябинск» набрал 9 очков и занимает 3-е место в таблице чемпионата. «Волга» с 1 очком на 17-й строчке.