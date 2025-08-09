Футбол
9 августа, 13:45

«Челябинск» — «Волга»: трансляция матча первой лиги (ФНЛ)

«Челябинск» и «Волга» сыграют в 4-м туре первой лиги 9 августа
Лев Тарасов
редактор интернет отдела

«Челябинск» и «Волга» сыграют в 4-м туре PARI первой лиги в субботу, 9 августа. Матч в Челябинске на Центральном стадионе начнется в 15.00 по московскому времени.

«Челябинск» — «Волга»: трансляция матча ФНЛ в прямом эфире (видео онлайн)

Встречу «Челябинск» — «Волга» в прямом эфире можно смотреть в официальной группе Лиги PARI (первой лиги) в социальной сети «ВКонтакте».

Россия. PARI Первая лига. 4-й тур.
09 августа, 15:00. Центральный (Челябинск)
Челябинск
1:0
Волга Ул

Ключевые события и результат игры «Челябинск» — «Волга» отслеживайте в матч-центре «СЭ».

После 3 туров первой лиги челябинцы занимают пятое место с 6 очками, их предыдущим соперником был «КАМАЗ» (1:2). У ульяновцев — 1 очко и 15-я строчка, в предыдущем туре они сыграли вничью с «Чайкой» (1:1).

Первая лига
ФК Волга (Ульяновск)
ФК Челябинск
БЕТСИТИ — официальный партнер «Уфы»

«Сокол» — «Черноморец»: трансляция матча первой лиги (ФНЛ)
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Урал 18 12 3 3 29-16 39
2
 Факел 18 12 3 3 22-11 39
3
 Спартак Кс 18 9 6 3 29-20 33
4
 Родина 18 8 7 3 26-16 31
5
 КАМАЗ 18 8 5 5 32-20 29
6
 Ротор 18 8 5 5 24-13 29
7
 Челябинск 18 7 7 4 22-15 28
8
 СКА-Хаб. 18 6 6 6 17-19 24
9
 Арсенал 18 5 8 5 26-23 23
10
 Шинник 18 5 7 6 13-16 22
11
 Нефтехимик 18 4 9 5 20-22 21
12
 Енисей 18 5 5 8 13-24 20
13
 Уфа 18 4 7 7 22-22 19
14
 Волга 18 5 3 10 21-32 18
15
 Черноморец 18 4 5 9 20-24 17
16
 Сокол 18 2 9 7 10-19 15
17
 Торпедо 18 3 6 9 14-27 15
18
 Чайка 18 2 5 11 14-35 11
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
15.11 08:00 СКА-Хаб. – Енисей - : -
15.11 15:00 Черноморец – Волга - : -
15.11 15:30 Торпедо – Ротор - : -
15.11 18:00 Нефтехимик – Урал - : -
16.11 13:00 Сокол – Факел - : -
16.11 14:00 Уфа – Арсенал - : -
16.11 15:00 Челябинск – КАМАЗ - : -
16.11 17:30 Шинник – Чайка - : -
17.11 19:30 Спартак Кс – Родина - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Белайди Пуси
Белайди Пуси

Факел

 10
Давид Караев
Давид Караев

КАМАЗ

 10
Руслан Апеков
Руслан Апеков

КАМАЗ

 8
П
Эдарлин Рейес
Эдарлин Рейес

Арсенал

 4
Дмитрий Прищепа
Дмитрий Прищепа

Урал

 3
Лео Гогличидзе
Лео Гогличидзе

Родина

 3
И К Ж
Хетаг Кочиев
Хетаг Кочиев

Челябинск

 17 1 4
Дмитрий Шадринцев
Дмитрий Шадринцев

Нефтехимик

 10 1 2
Лео Гогличидзе
Лео Гогличидзе

Родина

 12 1 2
Вся статистика

