«Челябинск» и «Волга» сыграют в 4-м туре PARI первой лиги в субботу, 9 августа. Матч в Челябинске на Центральном стадионе начнется в 15.00 по московскому времени.

«Челябинск» — «Волга»: трансляция матча ФНЛ в прямом эфире (видео онлайн)

Встречу «Челябинск» — «Волга» в прямом эфире можно смотреть в официальной группе Лиги PARI (первой лиги) в социальной сети «ВКонтакте».

Россия. PARI Первая лига. 4-й тур.

09 августа, 15:00. Центральный (Челябинск)

Ключевые события и результат игры «Челябинск» — «Волга» отслеживайте в матч-центре «СЭ».

После 3 туров первой лиги челябинцы занимают пятое место с 6 очками, их предыдущим соперником был «КАМАЗ» (1:2). У ульяновцев — 1 очко и 15-я строчка, в предыдущем туре они сыграли вничью с «Чайкой» (1:1).