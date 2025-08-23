«Сокол» уступил «Челябинску» и продлил безвыигрышную серию до шести матчей

«Челябинск» на своем поле победил «Сокол» в матче 6-го тура первой лиги — 3:1.

Голы хозяев в этой игре забили Тимофей Комиссаров, Уилфрид Эза и Рамазан Гаджимурадов. Автором единственного забитого мяча гостей стал Артем Быков.

«Челябинск» с 12 очками располагается на третьем месте в турнирной таблице первой лиги. «Сокол» не выиграл ни один матч на старте сезона и с 4 баллами занимает 15-ю позицию.