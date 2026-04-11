«Челябинск» и «СКА-Хабаровск» сыграли вничью в матче Первой лиги

«Челябинск» и «СКА-Хабаровск» сыграли вничью в матче 28-го тура Первой лиги — 2:2.

Встреча прошла в Челябинске.

У хозяев отличились полузащитник Баба Н'Дайе на 52-й минуте и защитник Ян Гудков на 90+4-й минуте. У гостей единственный голы на счету нападающих Якобо Алькаде и Степана Глотова (21-я и 26-я минуты).

«Челябинск» с 39 очками занимает 7-е место в турнирной таблице чемпионата. «СКА-Хабаровск» с 35 очками — на 11-й строчке.

Россия. PARI Первая лига. 28-й тур.

11 апреля, 17:00. Центральный (Челябинск)

