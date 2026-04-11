11 апреля, 19:00

«Челябинск» и «СКА-Хабаровск» сыграли вничью в матче Первой лиги

Сергей Ярошенко

«Челябинск» и «СКА-Хабаровск» сыграли вничью в матче 28-го тура Первой лиги — 2:2.

Встреча прошла в Челябинске.

У хозяев отличились полузащитник Баба Н'Дайе на 52-й минуте и защитник Ян Гудков на 90+4-й минуте. У гостей единственный голы на счету нападающих Якобо Алькаде и Степана Глотова (21-я и 26-я минуты).

«Челябинск» с 39 очками занимает 7-е место в турнирной таблице чемпионата. «СКА-Хабаровск» с 35 очками — на 11-й строчке.

Россия. PARI Первая лига. 28-й тур.
11 апреля, 17:00. Центральный (Челябинск)
Челябинск
2:2
СКА-Хабаровск

Первая лига
ФК СКА-Хабаровск
ФК Челябинск
«Торпедо» — «Арсенал»: ФНЛ, 28-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Сокол»: ФНЛ, 28-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Шинник»: ФНЛ, 28-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Уфа»: ФНЛ, 28-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 28-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 28-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «Енисей»: ФНЛ, 28-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 28-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Торпедо»: ФНЛ, 27-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 27-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Факел»: ФНЛ, 27-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Чайка»: ФНЛ, 27-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Родина»: ФНЛ, 27-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Волга»: ФНЛ, 27-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Енисей»: ФНЛ, 27-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 27-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Черноморец»: ФНЛ, 27-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Факел»: ФНЛ, 23-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 26-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Урал»: ФНЛ, 26-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Ротор»: ФНЛ, 26-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Сокол»: ФНЛ, 26-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «Челябинск»: ФНЛ, 26-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Шинник»: ФНЛ, 26-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 26-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 26-й тур, видеообзор матча
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Факел 27 18 5 4 34-13 59
2
 Родина 27 14 10 3 45-23 52
3
 Урал 28 14 7 7 41-27 49
4
 Ротор 28 12 9 7 36-22 45
5
 Спартак Кс 28 11 11 6 40-33 44
6
 КАМАЗ 28 9 13 6 41-28 40
7
 Челябинск 28 9 12 7 37-31 39
8
 Енисей 28 9 10 9 27-32 37
9
 Арсенал 28 8 12 8 38-34 36
10
 Нефтехимик 28 8 12 8 31-32 36
11
 Шинник 28 8 12 8 23-23 36
12
 Торпедо 28 9 8 11 29-34 35
13
 СКА-Хаб. 28 8 11 9 31-37 35
14
 Волга 28 8 7 13 31-41 31
15
 Черноморец 28 7 8 13 32-39 29
16
 Уфа 28 6 10 12 29-35 28
17
 Чайка 28 4 7 17 26-63 19
18
 Сокол 28 2 10 16 12-36 16
Результаты / календарь
10.04 19:30 КАМАЗ – Нефтехимик 0 : 0
11.04 15:00 Чайка – Енисей 1 : 4
11.04 16:00 Черноморец – Спартак Кс 1 : 2
11.04 17:00 Челябинск – СКА-Хаб. 2 : 2
12.04 13:00 Урал – Уфа 0 : 0
12.04 15:00 Волга – Шинник 0 : 1
12.04 16:30 Торпедо – Арсенал 1 : 1
12.04 17:00 Ротор – Сокол 1 : 0
13.04 19:45 Факел – Родина - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Белайди Пуси
Факел

 14
Амур Калмыков
Спартак Кс

 12
Артем Максименко
Родина

 12
П
Илья Жигулев
Черноморец

 8
Максим Игнатьев
Спартак Кс

 8
Йорди Рейна
Родина

 6
И К Ж
Хетаг Кочиев
Челябинск

 24 1 5
Константин Плиев
СКА-Хабаровск

 11 1 1
Александр Перченок
Уфа

 15 1 6
Вся статистика

