«Челябинск» и «СКА-Хабаровск» сыграли вничью в матче Первой лиги
«Челябинск» и «СКА-Хабаровск» сыграли вничью в матче 28-го тура Первой лиги — 2:2.
Встреча прошла в Челябинске.
У хозяев отличились полузащитник Баба Н'Дайе на 52-й минуте и защитник Ян Гудков на 90+4-й минуте. У гостей единственный голы на счету нападающих Якобо Алькаде и Степана Глотова (21-я и 26-я минуты).
«Челябинск» с 39 очками занимает 7-е место в турнирной таблице чемпионата. «СКА-Хабаровск» с 35 очками — на 11-й строчке.
Положение команд
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Факел
|27
|18
|5
|4
|34-13
|59
|
2
|Родина
|27
|14
|10
|3
|45-23
|52
|
3
|Урал
|28
|14
|7
|7
|41-27
|49
|
4
|Ротор
|28
|12
|9
|7
|36-22
|45
|
5
|Спартак Кс
|28
|11
|11
|6
|40-33
|44
|
6
|КАМАЗ
|28
|9
|13
|6
|41-28
|40
|
7
|Челябинск
|28
|9
|12
|7
|37-31
|39
|
8
|Енисей
|28
|9
|10
|9
|27-32
|37
|
9
|Арсенал
|28
|8
|12
|8
|38-34
|36
|
10
|Нефтехимик
|28
|8
|12
|8
|31-32
|36
|
11
|Шинник
|28
|8
|12
|8
|23-23
|36
|
12
|Торпедо
|28
|9
|8
|11
|29-34
|35
|
13
|СКА-Хаб.
|28
|8
|11
|9
|31-37
|35
|
14
|Волга
|28
|8
|7
|13
|31-41
|31
|
15
|Черноморец
|28
|7
|8
|13
|32-39
|29
|
16
|Уфа
|28
|6
|10
|12
|29-35
|28
|
17
|Чайка
|28
|4
|7
|17
|26-63
|19
|
18
|Сокол
|28
|2
|10
|16
|12-36
|16
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
|10.04
|19:30
|КАМАЗ – Нефтехимик
|0 : 0
|11.04
|15:00
|Чайка – Енисей
|1 : 4
|11.04
|16:00
|Черноморец – Спартак Кс
|1 : 2
|11.04
|17:00
|Челябинск – СКА-Хаб.
|2 : 2
|12.04
|13:00
|Урал – Уфа
|0 : 0
|12.04
|15:00
|Волга – Шинник
|0 : 1
|12.04
|16:30
|Торпедо – Арсенал
|1 : 1
|12.04
|17:00
|Ротор – Сокол
|1 : 0
|13.04
|19:45
|Факел – Родина
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Белайди Пуси
Факел
|14
|
|
Амур Калмыков
Спартак Кс
|12
|
|
Артем Максименко
Родина
|12
|П
|
|
Илья Жигулев
Черноморец
|8
|
|
Максим Игнатьев
Спартак Кс
|8
|
|
Йорди Рейна
Родина
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Хетаг Кочиев
Челябинск
|24
|1
|5
|
|
Константин Плиев
СКА-Хабаровск
|11
|1
|1
|
|15
|1
|6
