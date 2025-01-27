«Челябинск» намерен приобрести хавбека «Черноморца» Антонова

«Челябинск» может приобрести воспитанника московского «Динамо» и полузащитника «Черноморца» Антона Антонова, сообщает Legalbet.ru.

По данным источника, челябинцы считают хавбека достойным вариантом для усиления под Мелбет-Первую лигу, однако трансфер состоится только в том случае, если его одобрит главный тренер «Черноморца» Олег Василенко.

26-летний полузащитник является воспитанником академии московского «Динамо». Антонов присоединился к новороссийскому клубу в июле 2020 года. В нынешнем сезоне хавбек отметился 1 голом и 1 результативной передачей в 15 встречах во всех турнирах. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 400 тысяч евро.