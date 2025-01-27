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«Челябинск» намерен приобрести хавбека «Черноморца» Антонова

Даниил Аршавский
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«Челябинск» может приобрести воспитанника московского «Динамо» и полузащитника «Черноморца» Антона Антонова, сообщает Legalbet.ru.

По данным источника, челябинцы считают хавбека достойным вариантом для усиления под Мелбет-Первую лигу, однако трансфер состоится только в том случае, если его одобрит главный тренер «Черноморца» Олег Василенко.

26-летний полузащитник является воспитанником академии московского «Динамо». Антонов присоединился к новороссийскому клубу в июле 2020 года. В нынешнем сезоне хавбек отметился 1 голом и 1 результативной передачей в 15 встречах во всех турнирах. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 400 тысяч евро.

Источник: Legalbet.ru
ФК Челябинск
ФК Черноморец (Новороссийск)
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 И В Н П +/- О
1
 Балтика 21 13 6 2 29-13 45
2
 Торпедо 21 11 10 0 39-16 43
3
 Урал 21 10 7 4 31-21 37
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 Сочи 21 10 7 4 36-21 37
5
 Черноморец 21 11 3 7 31-27 36
6
 Арсенал 21 6 12 3 18-16 30
7
 Ротор 21 7 9 5 18-16 30
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 Чайка 21 6 10 5 24-23 28
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 КАМАЗ 21 6 4 11 18-19 22
14
 Шинник 21 4 9 8 13-21 21
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 Уфа 21 5 5 11 22-31 20
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 Сокол 21 4 7 10 11-26 19
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