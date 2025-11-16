Футбол
Сегодня, 17:10

«КАМАЗ» на 85-й минуте вырвал ничью в матче с «Челябинском»

Алина Савинова

«КАМАЗ» на выезде сыграл вничью с «Челябинском» в матче 19-го тура первой лиги — 3:3.

Голы хозяев забили Гаррик Левин, Матвей Урванцев и Тимур Жамалетдинов. У гостей отличились Тимофей Калистратов и Давид Хубаев, который забил в первом тайме и сравнял счет на 85+й минуте.

В добавленное время защитник команды из Набережных Челнов Роман Мануйлов получил прямую красную карточку.

«КАМАЗ» с 30 очками занимает пятое место в турнирной таблице. «Челябинск» с 29 баллами располагается на строчку ниже.

Россия. PARI Первая лига. 19-й тур.
16 ноября, 15:00. Центральный (Челябинск)
Челябинск
3:3
КАМАЗ
Футбол
Первая лига
ФК КАМАЗ
ФК Челябинск
«Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Челябинск»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Торпедо»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Арсенал»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Енисей»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Черноморец»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Родина»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Сокол»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Челябинск»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Ротор»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Факел»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
  • Врн36

    Очень боевая игра. Показалось, что Челябинску в концовке не хватало силенок. Ничья закономерна

    16.11.2025

  • Smash.

    Матч огнище. Бились, как будто это плей-офф. По сути да, обе команды жесткие конкуренты за зону стыков.

    16.11.2025

  • Ж и в о й

    Молодцы, челнинцы! На характере выгрызли ничью! Первый тайм - дыр-дыр!) Второй уже посолиднее провели. Остаёмся на почётном пятом месте в Лучшей Лиге Мира!

    16.11.2025

    • Гол Мирзова принес тульскому «Арсеналу» победу над «Уфой»
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 Факел 19 13 3 3 23-11 42
    2
    		 Урал 19 12 3 4 29-17 39
    3
    		 Спартак Кс 18 9 6 3 29-20 33
    4
    		 Родина 18 8 7 3 26-16 31
    5
    		 КАМАЗ 19 8 6 5 35-23 30
    6
    		 Ротор 19 8 5 6 24-15 29
    7
    		 Челябинск 19 7 8 4 25-18 29
    8
    		 Арсенал 19 6 8 5 28-24 26
    9
    		 СКА-Хаб. 19 6 7 6 18-20 25
    10
    		 Нефтехимик 19 5 9 5 21-22 24
    11
    		 Шинник 18 5 7 6 13-16 22
    12
    		 Енисей 19 5 6 8 14-25 21
    13
    		 Черноморец 19 5 5 9 22-25 20
    14
    		 Уфа 19 4 7 8 23-24 19
    15
    		 Торпедо 19 4 6 9 16-27 18
    16
    		 Волга 19 5 3 11 22-34 18
    17
    		 Сокол 19 2 9 8 10-20 15
    18
    		 Чайка 18 2 5 11 14-35 11
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    15.11 08:00 СКА-Хаб. – Енисей 1 : 1
    15.11 15:00 Черноморец – Волга 2 : 1
    15.11 15:30 Торпедо – Ротор 2 : 0
    15.11 18:00 Нефтехимик – Урал 1 : 0
    16.11 13:00 Сокол – Факел 0 : 1
    16.11 14:00 Уфа – Арсенал 1 : 2
    16.11 15:00 Челябинск – КАМАЗ 3 : 3
    16.11 17:30 Шинник – Чайка - : -
    17.11 19:30 Спартак Кс – Родина - : -
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Белайди Пуси
    Белайди Пуси

    Факел

    		 11
    Давид Караев
    Давид Караев

    КАМАЗ

    		 10
    Руслан Апеков
    Руслан Апеков

    КАМАЗ

    		 8
    П
    Эдарлин Рейес
    Эдарлин Рейес

    Арсенал

    		 4
    Дмитрий Прищепа
    Дмитрий Прищепа

    Урал

    		 3
    Лео Гогличидзе
    Лео Гогличидзе

    Родина

    		 3
    И К Ж
    Хетаг Кочиев
    Хетаг Кочиев

    Челябинск

    		 17 1 4
    Дмитрий Шадринцев
    Дмитрий Шадринцев

    Нефтехимик

    		 10 1 2
    Лео Гогличидзе
    Лео Гогличидзе

    Родина

    		 12 1 2
    Вся статистика

