«КАМАЗ» на 85-й минуте вырвал ничью в матче с «Челябинском»

«КАМАЗ» на выезде сыграл вничью с «Челябинском» в матче 19-го тура первой лиги — 3:3.

Голы хозяев забили Гаррик Левин, Матвей Урванцев и Тимур Жамалетдинов. У гостей отличились Тимофей Калистратов и Давид Хубаев, который забил в первом тайме и сравнял счет на 85+й минуте.

В добавленное время защитник команды из Набережных Челнов Роман Мануйлов получил прямую красную карточку.

«КАМАЗ» с 30 очками занимает пятое место в турнирной таблице. «Челябинск» с 29 баллами располагается на строчку ниже.