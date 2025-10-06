«Челябинск» и «Енисей» встретятся в матче 13-го тура первой лиги

«Челябинск» и «Енисей» встретятся в матче 13-го тура первой лиги в понедельник, 6 октября. Игра пройдет на стадионе «Центральный» в Челябинске, стартовый свисток прозвучит в 17.00 по московскому времени.

«Челябинск» — «Енисей»: прямая трансляция матча 13-го тура первой лиги (видео)

За основными событиями и результатом игры «Челябинск» — «Енисей» можно следить в матч-центре на нашем сайте.

В прямом эфире игру покажет группа первой лиги в соцсети «ВКонтакте», а также каналы «Матч Премьер» и «Матч! Планета».

Россия. PARI Первая лига. 13-й тур.

06 октября, 17:00. Центральный (Челябинск)

В 12 турах «Челябинск» первой лиги набрал 22 очка, «Енисей» — 10. В 12-м туре челябинцы сыграли вничью с «Уфой» (0:0), а «Енисей» уступил «Торпедо» (0:1).