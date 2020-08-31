«Чайка» в добавленное время вырвала победу у «Факела»
В матче 6-го тура чемпионата Олимп — ФНЛ «Чайка» принимала «Факел». Хозяева одержали победу со счетом 2:1, причем решающий мяч был забит на пятой добавленной ко второму тайму минуте.
Олимп — ФНЛ
6-й тур
«Чайка» (Песчанокопское) — «Факел» (Воронеж) — 2:1 (1:0)
Голы: Кулик, 9 — с пенальти (1:0). Разборов, 63 (1:1). Хозин, 90+5 (2:1).
«Чайка» (Песчанокопское): Филиппов, Гогличидзе, Васильев, Хозин, Дегтярев (Палиенко, 64), Кулик, Леонтьев, Глушков (Володкин, 81. Лазарев, 90+1), Алейников, Карташов, Белоус (Хохлачев, 84).
«Факел» (Воронеж): Кортнев, Брызгалов, Дашаев, Соловьев (Яковлев, 57), Акбашев, Никитин, Коробов, Мастерной (Калугин, 90+1), Дроздов (Разборов, 57), Дмитриев (Седов, 87), Григорьев.
Предупреждения: Леонтьев, 4. Гогличидзе, 33. Васильев, 78. Володкин, 82. Коробов, 86.
Удаление: Васильев, 89.
Судья: Чебан (Москва).
31 августа. Песчанокопское. Стадион «им. И.П. Чайки».
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/L/russia/first/2020-2021/