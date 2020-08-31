«Чайка» в добавленное время вырвала победу у «Факела»

В матче 6-го тура чемпионата Олимп — ФНЛ «Чайка» принимала «Факел». Хозяева одержали победу со счетом 2:1, причем решающий мяч был забит на пятой добавленной ко второму тайму минуте.

Олимп — ФНЛ

6-й тур

«Чайка» (Песчанокопское) — «Факел» (Воронеж) — 2:1 (1:0)

Голы: Кулик, 9 — с пенальти (1:0). Разборов, 63 (1:1). Хозин, 90+5 (2:1).

«Чайка» (Песчанокопское): Филиппов, Гогличидзе, Васильев, Хозин, Дегтярев (Палиенко, 64), Кулик, Леонтьев, Глушков (Володкин, 81. Лазарев, 90+1), Алейников, Карташов, Белоус (Хохлачев, 84).

«Факел» (Воронеж): Кортнев, Брызгалов, Дашаев, Соловьев (Яковлев, 57), Акбашев, Никитин, Коробов, Мастерной (Калугин, 90+1), Дроздов (Разборов, 57), Дмитриев (Седов, 87), Григорьев.

Предупреждения: Леонтьев, 4. Гогличидзе, 33. Васильев, 78. Володкин, 82. Коробов, 86.

Удаление: Васильев, 89.

Судья: Чебан (Москва).

31 августа. Песчанокопское. Стадион «им. И.П. Чайки».