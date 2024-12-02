«Чайка» — «Урал»: обзор матча Первой лиги

«Урал» в гостевом матче 21-го тура Мелбет-Первой лиги сыграл вничью с «Чайкой» — 1:1.

В составе екатеринбургского клуба гол забил Мартин Секулич, у хозяев в добавленное ко второму тайму время отличился Александр Хохлачев. Игрок «Чайки» Камиль Ибрагимов не реализовал пенальти.