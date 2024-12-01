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«Урал» на выезде сыграл вничью с «Чайкой»

Владислав Маслов
Корреспондент
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«Урал» в гостевом матче 21-го тура первой лиги сыграл вничью с «Чайкой» — 1:1.

В составе екатеринбургского клуба гол забил Мартин Секулич, у хозяев в добавленное ко второму тайму время отличился Александр Хохлачев. Игрок «Чайки» Камиль Ибрагимов не реализовал пенальти.

Россия. Мелбет-Первая Лига. 21-й тур
01 дек, 14:00. им. И.П. Чайки (Песчанокопское)
Чайка
1:1
Урал

Игра прошла на Центральном стадионе имени И.П. Чайки в селе Песчанокопское Ростовской области.

После 21 матча «Урал» занимает 3-е место в турнирной таблице, набрав 37 очков. «Чайка» находится на 9-й строчке с 28 баллами.

Первая лига
ФК Урал
ФК Чайка (Песчанокопское)
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 И В Н П +/- О
1
 Балтика 21 13 6 2 29-13 45
2
 Торпедо 20 10 10 0 38-16 40
3
 Урал 21 10 7 4 31-21 37
4
 Черноморец 21 11 3 7 31-27 36
5
 Сочи 20 9 7 4 34-21 34
6
 Арсенал 21 6 12 3 18-16 30
7
 СКА-Хаб. 21 7 8 6 28-30 29
8
 Ротор 20 7 8 5 17-15 29
9
 Чайка 21 6 10 5 24-23 28
10
 Енисей 21 8 3 10 23-26 27
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 Родина 20 5 9 6 19-19 24
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13
 КАМАЗ 20 6 4 10 18-17 22
14
 Шинник 20 4 8 8 12-20 20
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16
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