«Торпедо» на выезде проиграло «Чайке»

«Торпедо» на выезде уступило «Чайке» в матче 28-го тура первой лиги — 1:2.

У гостей отметился Марио Чурич (пенальти). У хозяев голы забили Александр Хохлачев и Станислав Библик.

«Чайка» прервала серию из трех поражений подряд. Клуб набрал 33 очка и занимает 11-е место в таблице первой лиги. «Торпедо» с 51 очком — на 2-й строчке.