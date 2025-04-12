«Торпедо» на выезде проиграло «Чайке»
«Торпедо» на выезде уступило «Чайке» в матче 28-го тура первой лиги — 1:2.
У гостей отметился Марио Чурич (пенальти). У хозяев голы забили Александр Хохлачев и Станислав Библик.
«Чайка» прервала серию из трех поражений подряд. Клуб набрал 33 очка и занимает 11-е место в таблице первой лиги. «Торпедо» с 51 очком — на 2-й строчке.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Балтика
|28
|18
|8
|2
|44-14
|62
|
2
|Торпедо
|28
|13
|12
|3
|42-21
|51
|
3
|Урал
|28
|13
|10
|5
|38-26
|49
|
4
|Черноморец
|28
|14
|6
|8
|41-31
|48
|
5
|Сочи
|28
|13
|8
|7
|42-29
|47
|
6
|СКА-Хаб.
|28
|12
|8
|8
|34-33
|44
|
7
|Енисей
|28
|11
|5
|12
|28-31
|38
|
8
|Родина
|28
|9
|11
|8
|29-25
|38
|
9
|Ротор
|28
|8
|13
|7
|22-21
|37
|
10
|Арсенал
|28
|7
|15
|6
|20-20
|36
|
11
|Нефтехимик
|28
|8
|9
|11
|28-31
|33
|
12
|Чайка
|28
|7
|12
|9
|29-36
|33
|
13
|Шинник
|28
|7
|11
|10
|20-27
|32
|
14
|КАМАЗ
|28
|9
|5
|14
|27-27
|32
|
15
|Уфа
|28
|6
|8
|14
|26-42
|26
|
16
|Тюмень
|28
|6
|5
|17
|23-41
|23
|
17
|Алания
|28
|5
|8
|15
|17-35
|23
|
18
|Сокол
|28
|4
|10
|14
|16-36
|22
Результаты / календарь
1 тур
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25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|19.04
|10:00
|
Енисей – Чайка
|- : -
|19.04
|15:00
|
Черноморец – СКА-Хаб.
|- : -
|19.04
|18:00
|
Нефтехимик – КАМАЗ
|- : -
|20.04
|17:00
|
Ротор – Тюмень
|- : -
|20.04
|17:00
|
Сочи – Алания
|- : -
|20.04
|17:00
|
Шинник – Арсенал
|- : -
|20.04
|18:00
|
Балтика – Сокол
|- : -
|20.04
|19:30
|
Родина – Уфа
|- : -
|21.04
|00:00
|
Торпедо – Урал
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Павел Мелешин
Сочи
|10
|
|
Мартин Секулич
Урал
|9
|
|
Александр Юшин
Торпедо
|8
|П
|
|
Мартин Крамарич
Сочи
|6
|
|
Данил Полубояринов
Сокол
|6
|
|
Равиль Нетфуллин
Торпедо М
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Николай Поярков
СКА-Хабаровск
|15
|2
|6
|
|
Константин Плиев
Алания
|18
|1
|3
|
|
Денис Кутин
Уфа
|26
|1
|6
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