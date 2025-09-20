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Костромской «Спартак» нанес «Чайке» седьмое поражение подряд и возглавил таблицу первой лиги

Игнат Заздравин
Корреспондент

«Спартак» из Костромы на выезде обыграл «Чайку» в матче 11-го тура первой лиги — 4:2.

Дубль у гостей оформил Егор Назаренко. По голу забили Денис Жилмостных и Максим Игнатьев. У хозяев отличились Егор Гуляев и Артем Соколов.

«Спартак» (26 очков) одержал третью победу подряд и вышел на первое место в первой лиге. «Чайка» (6) потерпела седьмое поражение кряду и замыкает турнирную таблицу.

Россия. Лига PARI (ФНЛ). 11-й тур.
20 сентября 2025, 17:00. им. И.П. Чайки (Песчанокопское)
Чайка
2:4
Спартак Кс

В параллельных матчах тульский «Арсенал» ушел от поражения в матче с «Уфой» (2:2), а «КАМАЗ» сыграл вничью с «Шинником» (0:0).

Россия. Лига PARI (ФНЛ). 11-й тур.
20 сентября 2025, 17:00. Арсенал (Тула)
Арсенал
2:2
Уфа
Россия. Лига PARI (ФНЛ). 11-й тур.
20 сентября 2025, 17:00. КАМАЗ (Набережные Челны)
КАМАЗ
0:0
Шинник

Источник: Таблица первой лиги
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Первая лига
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ФК Спартак (Кострома)
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ФК Чайка (Песчанокопское)
ФК Шинник
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Нижний Новгород 13 11 1 1 41-14 34
2
 Сочи 14 9 2 3 23-14 29
3
 Торпедо 14 8 3 3 26-11 27
4
 Спартак Кс 14 8 3 3 20-13 27
5
 Велес 14 8 2 4 19-17 26
6
 Урал 13 7 4 2 21-8 25
7
 Уфа 14 5 6 3 18-14 21
8
 Шинник 13 4 7 2 17-13 19
9
 Ротор 14 5 3 6 22-17 18
10
 Арсенал 14 4 4 6 15-26 16
11
 Волга 14 4 3 7 18-21 15
12
 Челябинск 13 4 3 6 17-21 15
13
 Енисей 14 3 5 6 16-27 14
14
 КАМАЗ 14 3 4 7 16-23 13
15
 Ленинградец 14 3 4 7 11-25 13
16
 Нефтехимик 14 4 0 10 10-21 12
17
 СКА-Хабаровск 13 1 4 8 14-26 7
18
 Текстильщик 13 1 4 8 8-21 7
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16.10 19:00 Ротор – Сочи 0 : 1
17.10 11:30 Енисей – Торпедо 1 : 2
17.10 14:00 Уфа – Арсенал 2 : 0
17.10 16:00 КАМАЗ – Нефтехимик 2 : 1
17.10 16:30 Спартак Кс – Ленинградец 2 : 0
18.10 08:00 СКА-Хабаровск – Волга - : -
18.10 13:00 Урал – Нижний Новгород - : -
18.10 15:00 Текстильщик – Челябинск - : -
18.10 17:00 Велес – Шинник - : -
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Г
Вячеслав Грулев
Вячеслав Грулев

Нижний Новгород

 16
Амур Калмыков
Амур Калмыков

Спартак Кс

 13
Матвей Урванцев
Матвей Урванцев

Челябинск

 7
П
Артем Соколов
Артем Соколов

Нижний Новгород

 8
Владислав Сарвели
Владислав Сарвели

Нижний Новгород

 5
Кирилл Корольков
Кирилл Корольков

Велес

 5
И К Ж
Кирилл Исаев
Кирилл Исаев

Ленинградец

 9 1 4
Илья Сафронов
Илья Сафронов

Челябинск

 12 1 4
Иллой-Айет Эммерсон
Иллой-Айет Эммерсон

Ротор

 12 1 4
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