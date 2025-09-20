Костромской «Спартак» нанес «Чайке» седьмое поражение подряд и возглавил таблицу первой лиги

«Спартак» из Костромы на выезде обыграл «Чайку» в матче 11-го тура первой лиги — 4:2.

Дубль у гостей оформил Егор Назаренко. По голу забили Денис Жилмостных и Максим Игнатьев. У хозяев отличились Егор Гуляев и Артем Соколов.

«Спартак» (26 очков) одержал третью победу подряд и вышел на первое место в первой лиге. «Чайка» (6) потерпела седьмое поражение кряду и замыкает турнирную таблицу.

Россия. Лига PARI (ФНЛ). 11-й тур.

20 сентября 2025, 17:00. им. И.П. Чайки (Песчанокопское)

В параллельных матчах тульский «Арсенал» ушел от поражения в матче с «Уфой» (2:2), а «КАМАЗ» сыграл вничью с «Шинником» (0:0).

Россия. Лига PARI (ФНЛ). 11-й тур.

20 сентября 2025, 17:00. Арсенал (Тула)