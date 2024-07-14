«Сокол» в меньшинстве удержал ничью в выездном матче с «Чайкой»
«Чайка» и «Сокол» сыграли вничью в матче 1-го тура Мелбет-Первой лиги — 1:1.
В составе саратовской команды отличился Егор Карпицкий. Защитник «Сокола» Павел Забелин отправил мяч в собственные ворота.
На 59-й минуте полузащитник «Сокола» Никита Капленко получил прямую красную карточку, оставив свою команду в меньшинстве.
В следующем матче «Чайка» сыграет в гостях с «Черноморцем» 21 июля, а «Сокол» днем позже примет «Енисей».
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Торпедо
|1
|1
|0
|0
|4-0
|3
|
2
|Нефтехимик
|1
|1
|0
|0
|3-0
|3
|
3
|Урал
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
4
|Енисей
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|
5
|Ротор
|1
|1
|0
|0
|1-0
|3
|
6
|Арсенал
|1
|1
|0
|0
|1-0
|3
|
7
|Сокол
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
8
|Чайка
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
9
|Родина
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|
10
|Балтика
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|
11
|Алания
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Уфа
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|КАМАЗ
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
14
|Шинник
|1
|0
|0
|1
|0-1
|0
|
15
|Черноморец
|1
|0
|0
|1
|0-1
|0
|
16
|Сочи
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|
17
|Тюмень
|1
|0
|0
|1
|0-3
|0
|
18
|СКА-Хаб.
|1
|0
|0
|1
|0-4
|0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|13.07
|16:00
|
Арсенал – Черноморец
|1 : 0
|14.07
|13:00
|
Енисей – КАМАЗ
|2 : 1
|14.07
|16:00
|
Урал – Сочи
|2 : 0
|14.07
|16:00
|
Шинник – Ротор
|0 : 1
|14.07
|18:00
|
Нефтехимик – Тюмень
|3 : 0
|14.07
|18:30
|
Торпедо – СКА-Хаб.
|4 : 0
|14.07
|18:30
|
Родина – Балтика
|0 : 0
|14.07
|20:00
|
Чайка – Сокол
|1 : 1
|15.07
|19:30
|
Алания – Уфа
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
ЖК
|Г
|
|
Саид Алиев
Нефтехимик
|1
|
|
Тимур Аюпов
Урал
|1
|
|
Игорь Горбунов
Торпедо М
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Никита Капленко
Сокол
|1
|1
|0
|
|
Сурхайхан Абдуллаев
КАМАЗ
|1
|0
|1
|
|
Кевин Андраде
Балтика
|1
|0
|1
Новости