«Сокол» в меньшинстве удержал ничью в выездном матче с «Чайкой»

«Чайка» и «Сокол» сыграли вничью в матче 1-го тура Мелбет-Первой лиги — 1:1.

В составе саратовской команды отличился Егор Карпицкий. Защитник «Сокола» Павел Забелин отправил мяч в собственные ворота.

На 59-й минуте полузащитник «Сокола» Никита Капленко получил прямую красную карточку, оставив свою команду в меньшинстве.

В следующем матче «Чайка» сыграет в гостях с «Черноморцем» 21 июля, а «Сокол» днем позже примет «Енисей».