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Сегодня, 21:51

«Сокол» в меньшинстве удержал ничью в выездном матче с «Чайкой»

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«Чайка» и «Сокол» сыграли вничью в матче 1-го тура Мелбет-Первой лиги — 1:1.

В составе саратовской команды отличился Егор Карпицкий. Защитник «Сокола» Павел Забелин отправил мяч в собственные ворота.

На 59-й минуте полузащитник «Сокола» Никита Капленко получил прямую красную карточку, оставив свою команду в меньшинстве.

В следующем матче «Чайка» сыграет в гостях с «Черноморцем» 21 июля, а «Сокол» днем позже примет «Енисей».

Россия. Мелбет-Первая Лига. 1-й тур
14 июл, 20:00. им. И.П. Чайки (Песчанокопское)
Чайка
1:1
Сокол

Футбол
Первая лига
ФК Сокол (Саратов)
ФК Чайка (Песчанокопское)
0
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«Балтика» на выезде сыграла вничью с «Родиной»
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 И В Н П +/- О
1
 Торпедо 1 1 0 0 4-0 3
2
 Нефтехимик 1 1 0 0 3-0 3
3
 Урал 1 1 0 0 2-0 3
4
 Енисей 1 1 0 0 2-1 3
5
 Ротор 1 1 0 0 1-0 3
6
 Арсенал 1 1 0 0 1-0 3
7
 Сокол 1 0 1 0 1-1 1
8
 Чайка 1 0 1 0 1-1 1
9
 Родина 1 0 1 0 0-0 1
10
 Балтика 1 0 1 0 0-0 1
11
 Алания 0 0 0 0 0-0 0
12
 Уфа 0 0 0 0 0-0 0
13
 КАМАЗ 1 0 0 1 1-2 0
14
 Шинник 1 0 0 1 0-1 0
15
 Черноморец 1 0 0 1 0-1 0
16
 Сочи 1 0 0 1 0-2 0
17
 Тюмень 1 0 0 1 0-3 0
18
 СКА-Хаб. 1 0 0 1 0-4 0
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14.07 16:00
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 0 : 1
14.07 18:00
Нефтехимик – Тюмень
 3 : 0
14.07 18:30
Торпедо – СКА-Хаб.
 4 : 0
14.07 18:30
Родина – Балтика
 0 : 0
14.07 20:00
Чайка – Сокол
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