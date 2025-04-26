Футбол
Мелбет-Первая Лига
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Мелбет-Первая Лига

Сегодня, 19:51

«Сочи» на выезде обыграл «Чайку» в первой лиге

Сергей Ярошенко
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

«Сочи» на выезде обыграл «Чайку» в матче 30-го тура Мелбет-Первой лиги — 2:0.

У гостей голы на счету нападающих Мартина Крамарича (52-я) и Владимира Писарского (57-я, с пенальти).

«Сочи» набрал 53 очка и занимает 2-е место в турнирной таблице первой лиги. «Чайка» с 34 очками идет на 13-й строчке.

В следующем туре «Сочи» дома сыграет с «Арсеналом», а «Чайка» примет на своем поле «Аланию».

Россия. Мелбет-Первая Лига. 30-й тур.
26 апреля, 18:00. им. И.П. Чайки (Песчанокопское)
Чайка
0:2
Сочи
Футбол
Первая лига
ФК Сочи
ФК Чайка (Песчанокопское)
Читайте также
Определились все полуфиналисты Кубка Гагарина-2025
Умерла озвучивавшая Хрюшу и Степашку актриса Светлана Харлап
Число пострадавших при взрыве в порту на юге Ирана превысило 700 человек
Подозреваемый в подрыве генерала Москалика дал признательные показания
Губерниев — за «Спартак», ЦСКА называют аутсайдером. Что происходит накануне «дерби всея Руси»
Овечкин оценил матч «Вашингтона» в Монреале с дракой на скамейке
Популярное видео
«Торпедо» — «Урал»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Уфа»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Сокол»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Алания»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Арсенал»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Тюмень»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Чайка»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Сочи»: ФНЛ, 28-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Енисей»: ФНЛ, 28-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Ротор»: ФНЛ, 28-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Родина»: ФНЛ, 28-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Арсенал»: ФНЛ, 28-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «Торпедо»: ФНЛ, 28-й тур, видеообзор матча
«Тюмень» — «Шинник»: ФНЛ, 28-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Алания»: ФНЛ, 28-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 28-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Сочи»: ФНЛ, 27-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 27-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Сокол»: ФНЛ, 27-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 27-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Балтика»: ФНЛ, 27-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Чайка»: ФНЛ, 27-й тур, видеообзор матча
«Тюмень» — «Уфа»: ФНЛ, 27-й тур, видеообзор матча
«Алания» — «Шинник»: ФНЛ, 27-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

«КАМАЗ» дома обыграл «Родину» в первой лиге
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Балтика 30 19 9 2 50-17 66
2
 Сочи 30 15 8 7 48-29 53
3
 Торпедо 29 13 13 3 43-22 52
4
 Черноморец 29 15 6 8 43-32 51
5
 Урал 30 13 11 6 41-32 50
6
 СКА-Хаб. 30 12 8 10 36-37 44
7
 Енисей 30 12 6 12 30-32 42
8
 Родина 30 10 11 9 31-26 41
9
 Ротор 29 9 13 7 24-22 40
10
 Арсенал 29 7 15 7 21-22 36
11
 КАМАЗ 30 10 6 14 28-27 36
12
 Шинник 29 8 11 10 22-28 35
13
 Нефтехимик 29 8 10 11 28-31 34
14
 Чайка 30 7 13 10 29-38 34
15
 Уфа 29 6 8 15 26-44 26
16
 Тюмень 29 6 5 18 24-43 23
17
 Сокол 29 4 11 14 17-37 23
18
 Алания 29 5 8 16 17-39 23
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
26.04 08:00
СКА-Хаб. – Енисей
 1 : 2
26.04 14:00
Урал – Балтика
 2 : 5
26.04 17:00
КАМАЗ – Родина
 1 : 0
26.04 18:00
Чайка – Сочи
 0 : 2
27.04 12:00
Алания – Торпедо
 - : -
27.04 14:00
Уфа – Шинник
 - : -
27.04 15:00
Сокол – Черноморец
 - : -
27.04 15:00
Тюмень – Нефтехимик
 - : -
27.04 17:00
Арсенал – Ротор
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Павел Мелешин

Павел Мелешин

Сочи

 11
Мартин Секулич

Мартин Секулич

Урал

 10
Артем Максименко

Артем Максименко

Родина

 10
П
Мартин Крамарич

Мартин Крамарич

Сочи

 6
Данил Полубояринов

Данил Полубояринов

Сокол

 6
Равиль Нетфуллин

Равиль Нетфуллин

Торпедо М

 6
И К Ж
Николай Поярков

Николай Поярков

СКА-Хабаровск

 15 2 6
Константин Плиев

Константин Плиев

Алания

 18 1 3
Денис Кутин

Денис Кутин

Уфа

 27 1 7
Вся статистика

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости