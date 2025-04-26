«Сочи» на выезде обыграл «Чайку» в первой лиге

«Сочи» на выезде обыграл «Чайку» в матче 30-го тура Мелбет-Первой лиги — 2:0.

У гостей голы на счету нападающих Мартина Крамарича (52-я) и Владимира Писарского (57-я, с пенальти).

«Сочи» набрал 53 очка и занимает 2-е место в турнирной таблице первой лиги. «Чайка» с 34 очками идет на 13-й строчке.

В следующем туре «Сочи» дома сыграет с «Арсеналом», а «Чайка» примет на своем поле «Аланию».