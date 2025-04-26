«Сочи» на выезде обыграл «Чайку» в первой лиге
«Сочи» на выезде обыграл «Чайку» в матче 30-го тура Мелбет-Первой лиги — 2:0.
У гостей голы на счету нападающих Мартина Крамарича (52-я) и Владимира Писарского (57-я, с пенальти).
«Сочи» набрал 53 очка и занимает 2-е место в турнирной таблице первой лиги. «Чайка» с 34 очками идет на 13-й строчке.
В следующем туре «Сочи» дома сыграет с «Арсеналом», а «Чайка» примет на своем поле «Аланию».
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Балтика
|30
|19
|9
|2
|50-17
|66
|
2
|Сочи
|30
|15
|8
|7
|48-29
|53
|
3
|Торпедо
|29
|13
|13
|3
|43-22
|52
|
4
|Черноморец
|29
|15
|6
|8
|43-32
|51
|
5
|Урал
|30
|13
|11
|6
|41-32
|50
|
6
|СКА-Хаб.
|30
|12
|8
|10
|36-37
|44
|
7
|Енисей
|30
|12
|6
|12
|30-32
|42
|
8
|Родина
|30
|10
|11
|9
|31-26
|41
|
9
|Ротор
|29
|9
|13
|7
|24-22
|40
|
10
|Арсенал
|29
|7
|15
|7
|21-22
|36
|
11
|КАМАЗ
|30
|10
|6
|14
|28-27
|36
|
12
|Шинник
|29
|8
|11
|10
|22-28
|35
|
13
|Нефтехимик
|29
|8
|10
|11
|28-31
|34
|
14
|Чайка
|30
|7
|13
|10
|29-38
|34
|
15
|Уфа
|29
|6
|8
|15
|26-44
|26
|
16
|Тюмень
|29
|6
|5
|18
|24-43
|23
|
17
|Сокол
|29
|4
|11
|14
|17-37
|23
|
18
|Алания
|29
|5
|8
|16
|17-39
|23
Результаты / календарь
1 тур
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17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|26.04
|08:00
|
СКА-Хаб. – Енисей
|1 : 2
|26.04
|14:00
|
Урал – Балтика
|2 : 5
|26.04
|17:00
|
КАМАЗ – Родина
|1 : 0
|26.04
|18:00
|
Чайка – Сочи
|0 : 2
|27.04
|12:00
|
Алания – Торпедо
|- : -
|27.04
|14:00
|
Уфа – Шинник
|- : -
|27.04
|15:00
|
Сокол – Черноморец
|- : -
|27.04
|15:00
|
Тюмень – Нефтехимик
|- : -
|27.04
|17:00
|
Арсенал – Ротор
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Павел Мелешин
Сочи
|11
|
|
Мартин Секулич
Урал
|10
|
|
Артем Максименко
Родина
|10
|П
|
|
Мартин Крамарич
Сочи
|6
|
|
Данил Полубояринов
Сокол
|6
|
|
Равиль Нетфуллин
Торпедо М
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Николай Поярков
СКА-Хабаровск
|15
|2
|6
|
|
Константин Плиев
Алания
|18
|1
|3
|
|
Денис Кутин
Уфа
|27
|1
|7
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