«Чайка» снова победила под руководством Адиева
В матче 25-го тура чемпионата Олимп — ФНЛ «Чайка» принимала «Армавир». Подопечные Магомеда Адиева одержали победу со счетом 1:0.
Олимп — ФНЛ
25-й тур
«Чайка» (Песчанокопское) — «Армавир» — 1:0 (1:0)
Гол: Безденежных, 45+1 — с пенальти.
«Чайка» (Песчанокопское): Киселев, Тумасян, Бычков, Леонтьев, Текучев, Безденежных, Павленко, Карташов, Подбельцев (Белоус, 89), Коротаев (Чалый, 82), Машнев.
«Армавир»: Руденок, Тучевич, Тен, Хайруллов, Концедалов, Рзаев (Лусикян, 62), Поляков, Думбья (Безлихотнов, 48), Гурфов (Иванченко, 62. Переверзев, 79), Клопков, Абдул Гафар (Калмыков, 48).
Предупреждения: Бычков, 33. Карташов, 50. Текучев, 57.
Судья: Турбин (Дмитров).
23 ноября. Песчанокопское. Стадион «им. И.П. Чайки».
«Шинник» (Ярославль) — «Текстильщик» (Иваново) — 3:0 (1:0)
Голы: Самодин, 38 (1:0). Низамутдинов, 72 — с пенальти (2:0). Олейников, 86 (3:0).
«Шинник» (Ярославль): Яшин, Первушин, Стешин, Покидышев, Самойлов (Щербаков, 66), Дроздов, Алейников (Вовк, 90), Кожемякин, Олейников (Пухов, 90), Самодин (Визнович, 84), Низамутдинов (Мацхарашвили, 90).
«Текстильщик» (Иваново): Смирнов, Фомин, Н.Радченко, Шилов, Гайдуков (Маричев, 69), Сиротов, Батов, Демин (Андреев, 62), Солодков, Юрченко (Попов, 59), А.Радченко (Трегулов, 46).
Предупреждения: Самодин, 34. Покидышев, 54. Шилов, 61. Н.Радченко, 70. Стешин, 83.
Судья: Сиденков (Санкт-Петербург).
23 ноября. Ярославль. Стадион «Шинник».
«Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Енисей» (Красноярск) — 1:0 (0:0)
Гол: Уридия, 66.
«Нефтехимик» (Нижнекамск): Голубев, Семенов, Канаев, Потапов, Ширяев, Уридия (Мичуренков, 84), Макаров (Кутергин, 89), Шадрин (Гилязетдинов, 78), Петров, Галиулин (А.Киреев, 88), Ситдиков.
«Енисей» (Красноярск): Опарин, Гасанов, Воробьев, Клещенко, Бугаев, Комков (Саркисов, 73), Ломакин (Харитонов, 56), Ланин (Зотов, 82), Семакин (Иванов, 69), Савичев, Делькин.
Предупреждения: Савичев, 56. Комков, 72. Мичуренков, 90+2.
Удаление: Савичев, 90+2.
Судья: Анопа (Благовещенск).
23 ноября. Казань. Стадион «Рубин».
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/football/L/russia/first/2019-2020/