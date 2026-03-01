«Чайка» — «СКА-Хабаровск»: видеообзор матча ФНЛ

«СКА-Хабаровск» обыграл «Чайку» в матче 22-го тура Первой лиги — 3:1. Встреча прошла 1 марта на стадионе «Труд» в Подольске.

Голы гостей забили Степан Глотов (дважды) и Хакобо Алкалде. У хозяев единственый мяч на счету Глеба Пополитова.

«СКА-Хабаровск» с 32 очками идет седьмым в турнирной таблице ФНЛ. «Чайка» с 12 баллами занимает последнюю, 18-ю позицию.

Подписывайся на канал «СЭ» в Max