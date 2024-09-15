«Чайка» — «Шинник»: видеообзор матча

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«Чайка» на своем поле сыграла вничью с «Шинником» в матче 10-го тура ФНЛ — 2:2.

Видео лучших моментов игры опубликовано на Youtube-канале Мелбет-Первой лиги.