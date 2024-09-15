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15 сентября, 23:35

«Чайка» — «Шинник»: видеообзор матча

Алина Савинова
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«Чайка» на своем поле сыграла вничью с «Шинником» в матче 10-го тура ФНЛ — 2:2.

Видео лучших моментов игры опубликовано на Youtube-канале Мелбет-Первой лиги.

Футбол
Первая лига
ФК Чайка (Песчанокопское)
ФК Шинник
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