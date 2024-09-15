«Чайка» упустила победу над «Шинником» со счета 2:0

«Чайка» на своем поле сыграла вничью с «Шинником» в матче 10-го тура Мелбет-Первой лиге — 2:2.

Хозяева выигрывали счетом 2:0 после голов Владислава Руденко (22-я минута) и Данилы Янова (35-я), но не сумели удержать победный счет.

На 43-й минуте отставание ярославцев сократил Захар Федоров. На 69-й минуте отличился Артем Малахов.

«Чайка» (14 очков) поднялась на седьмое место в первой лиге. «Шинник» (10) идет 15-м в турнирной таблице.