«Чайка» — «Родина»: видеообзор матча 5-го тура Мелбет-Первой лиги

«Чайка» дома сыграла вничью с «Родиной» в матче 5-го тура Мелбет-Первой лиги — 2:2.

У хозяев отличились Александр Хохлачев и Станислав Библик, у гостей дважды забил Александр Юшин.

Видео лучших моментов матча опубликовано на YouTube-канале Первой лиги.

«Чайка» занимает третье место в турнирной таблице ФНЛ с 9 очками, «Родина» идет на шестой строчке с 8 очками.