«Чайка» — «Родина»: видеообзор матча 5-го тура Мелбет-Первой лиги
«Чайка» дома сыграла вничью с «Родиной» в матче 5-го тура Мелбет-Первой лиги — 2:2.
У хозяев отличились Александр Хохлачев и Станислав Библик, у гостей дважды забил Александр Юшин.
Видео лучших моментов матча опубликовано на YouTube-канале Первой лиги.
«Чайка» занимает третье место в турнирной таблице ФНЛ с 9 очками, «Родина» идет на шестой строчке с 8 очками.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Арсенал
|5
|4
|1
|0
|6-2
|13
|
2
|Нефтехимик
|5
|3
|1
|1
|7-6
|10
|
3
|Чайка
|5
|2
|3
|0
|10-5
|9
|
4
|Сокол
|5
|2
|3
|0
|4-2
|9
|
5
|Торпедо
|4
|2
|2
|0
|7-2
|8
|
6
|Родина
|5
|2
|2
|1
|4-3
|8
|
7
|Урал
|4
|2
|1
|1
|6-4
|7
|
8
|Алания
|5
|2
|1
|2
|4-2
|7
|
9
|Сочи
|5
|2
|1
|2
|6-6
|7
|
10
|Ротор
|5
|2
|1
|2
|3-3
|7
|
11
|Балтика
|5
|1
|4
|0
|5-3
|7
|
12
|Енисей
|5
|2
|0
|3
|4-5
|6
|
13
|Тюмень
|5
|1
|1
|3
|4-7
|4
|
14
|СКА-Хаб.
|5
|1
|1
|3
|2-9
|4
|
15
|КАМАЗ
|4
|1
|0
|3
|2-4
|3
|
16
|Черноморец
|5
|1
|0
|4
|5-9
|3
|
17
|Уфа
|4
|0
|3
|1
|4-5
|3
|
18
|Шинник
|5
|0
|1
|4
|1-7
|1
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|10.08
|16:00
|
СКА-Хаб. – Шинник
|0 : 0
|10.08
|18:00
|
Сокол – Балтика
|1 : 1
|10.08
|19:00
|
Алания – Енисей
|0 : 1
|10.08
|19:00
|
Сочи – Черноморец
|2 : 1
|11.08
|15:00
|
Тюмень – Ротор
|0 : 1
|11.08
|19:00
|
Арсенал – Нефтехимик
|1 : 1
|11.08
|19:00
|
Чайка – Родина
|2 : 2
|12.08
|17:30
|
Уфа – Урал
|- : -
|12.08
|20:00
|
КАМАЗ – Торпедо
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Руслан Барт
Сочи
|3
|
|
Игорь Горбунов
Торпедо М
|2
|
|
Руслан Червяков
Торпедо М
|2
|П
|
|
Ишхан Гелоян
Арсенал Т
|1
|
|
Максим Воронов
Урал
|1
|
|
Александр Иваньков
Торпедо М
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Никита Капленко
Сокол
|2
|1
|0
|
|
Денис Кутин
Уфа
|3
|1
|0
|
|
Давид Шавлохов
Тюмень
|4
|1
|0
Новости