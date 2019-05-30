"Чайка" получила лицензию РФС для участия в Олимп-ФНЛ

"Чайка" (Ростовская область) успешно прошел процедуру лицензирования Российского футбольного союза (РФС) второго уровня, которая позволяет участвовать в чемпионате Олимп - ФНЛ в сезоне-2019/20. Об этом сообщил генеральный директор клуба Владимир Аврамко.

24 мая "Чайка" завоевала право участвовать в Олимп - ФНЛ в сезоне-2019/20, досрочно выиграв чемпионат Олимп - Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) зоны "Юг". 17 мая клуб из Ростовской области получил отказ в выдаче лицензии РФС второго уровня из-за невыполнения обязательных критериев.

- Решение с отказом в лицензии было отменено. Лицензию выдали, - цитирует ТАСС Аврамко.